Real - L'ancien président Ramon Calderon milite pour une arrivée de Kylian Mbappé

Selon lui, le Français est le seul joueur qui permettrait au Real Madrid de faire oublier Cristiano Ronaldo, dont le départ n'a jamais été compensé.

L'ancien président du , Ramon Calderon, a exhorté son ancien club à signer la superstar du , Kylian Mbappé, à l'été 2021.

L'attaquant français entrera dans la dernière année de son contrat à la fin de la saison en cours et pourrait être disponible à un prix relativement abordable si le PSG accepte de le vendre et qu'un accord pour une prolongation n'est pas trouvé entre les différentes parties. Le joueur de 21 ans est sur le radar de Madrid depuis sa percée à à l'âge de 16 ans et il continue d'être régulièrement lié aux Madrilènes, qui visent à combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo à la en 2018.

Calderon dit que Mbappé aurait un impact similaire à celui du quintuple vainqueur du Ballon d'Or dans la capitale espagnole s'il était acheté dans les mois à venir. "Sans aucun doute, Mbappé est le joueur le plus désiré de tous et ce serait une excellente nouvelle pour notre équipe", a déclaré Calderon à Goal.

Kylian Mbappé, destiné à exploser à Madrid ?

"C'est un joueur qui, étant très jeune, a déjà réussi à attirer l'attention de tous les fans et probablement son meilleur moment est encore à venir. Ce dont les grands clubs ont toujours besoin, c'est d'avoir les meilleurs joueurs dans leur prime, quel que soit leur âge", a ensuite ajouté le dirigeant, enthousiasmé par le natif de Bondy.

Si Madrid a remporté la la saison dernière, ils ne sont plus la même équipe depuis le départ de Ronaldo pour la . La signature de Eden Hazard s'est avérée décevante, tandis que l'équipe de Zinedine Zidane n'a pas été en mesure de compenser la perte des buts de Ronaldo au cours des deux années écoulées depuis sa vente.

L'article continue ci-dessous

Gary Neville déjà fan du jeu de tête d'Edinson Cavani​

"Cette attitude et ses conditions naturelles le rendent imbattable", a déclaré Calderon à propos de Ronaldo. "Sans aucun doute, il est un exemple pour les jeunes qui aspirent à réussir dans le sport. Le joueur a compris que rejoindre le Real Madrid était une excellente occasion de faire avancer sa carrière, d'obtenir des titres et de gagner une reconnaissance personnelle. Il n'avait pas tort, il a remporté quatre Ballons d'Or et quatre titres en , et a établi des records en termes de buts marqués en plusieurs saisons. Quelque chose à la portée de très peu de gens. Ce fut une grosse erreur de l'actuel président de le vendre pour 110 millions d'euros".

Il est clair que le Real Madrid n'est plus la même équipe sans le Portugais. Toutefois, recruter Kylian Mbappé serait-il suffisant pour retrouver les sommets européens ? Selon un sondage réalisé par AS, les supporters madrilènes sont 64% a préférer la piste menant à Erling Haaland, impressionnant sous les couleurs de Dortmund.