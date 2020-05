Real - Fabio Cannavaro : "Madrid a besoin de joueurs comme Mbappé"

L'ancien défenseur du Real Madrid estime que Kylian Mbappé a le profil idoine pour rejoindre la Maison Blanche, mais le recruter sera très difficile.

Meilleur buteur du et de la , Kylian Mbappé n'est pas sûr de prolonger son contrat chez les Franciliens. Et forcément, alors que le natif de Bondy compte déjà parmi les meilleurs joueurs de la planète, et qu'il est voué à progresser jusqu'à potentiellement s'installer au sommet, cette situation attise les convoitises. Parmi les prétendants pour l'enrôler, un club revient avec insistance ces derniers mois : le de Zinédine Zidane.

"Le président du PSG n'est pas un gars qui ne veut pas gagner"

Ancien de la Maison Blanche, Fabio Cannavaro, désormais entraîneur du Guangzhou Evergrande ( ), s'est justement lancé dans une légère opération séduction ce mardi. Dans des propos accordés au média AS, l'Italien n'y est pas allé par quatre chemins : arracher Mbappé au PSG s'annonce compliqué.

"Madrid a besoin de joueurs comme Mbappé, des jeunes qui peuvent marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo. Il ne faut pas oublier que les propriétaires du PSG n'ont pas besoin d'argent, ils sont ambitieux et ils veulent gagner la Ligue des Champions. Le président du PSG n'est pas un gars qui ne veut pas gagner. Je les connais bien, avant de le laisser partir, ils vont se battre bec et ongles", a expliqué Fabio Cannavaro. Si un départ se précisait, il faudrait en effet se montrer très convaincant.