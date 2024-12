Real Betis - Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Bétis Séville vs FC Barcelone

Comment regarder le match de la Liga entre le Real Betis et Barcelone, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Le leader de la Liga, le FC Barcelone, cherchera à enchainer un deuxième succès en une semaine ce samedi après-midi lors de son déplacement à Séville pour affronter une équipe en difficulté, le Real Betis.

Les Blaugrana sont en tête du classement de la Liga, avec une avance de quatre points sur leurs rivaux historiques du Real Madrid, qui ont encore un match en retard. De son côté, le Real Betis se retrouve à la 10e place, ayant accumulé seulement 20 points lors de ses 15 premiers matchs de la saison.

Le Real Betis a eu du mal à passer le tour initial en Copa del Rey, mais a finalement dominé Sant Andreu avec une victoire 3-1. Le match était à 1-1 en fin de deuxième mi-temps avant que des buts tardifs de Marc Bartra et Abde Ezzalzouli ne scellent la victoire pour l'équipe andalouse.

Concernant les hommes de Hansi Flick, ils ont récupéré leur avance de quatre points au sommet de la Liga en écrasant Real Majorque 5-1 lors de leur visite aux îles Baléares. La victoire éclatante a été alimentée par un doublé de Raphinha, avec des buts supplémentaires de Ferran Torres, Frenkie de Jong et Pau Vitor.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder le match Real Betis vs Barcelone ?

La rencontre entre le Real Betis et le Barça sera à suivre ce samedi à partir de 16h15 sur la chaine BeIN Sports Max 9. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Betis - Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio Benito Villamarin

Le match se déroulera au Stade Benito Villamarin à Séville le samedi 7 décembre, avec un coup d'envoi à 16h15, heure française.

Informations sur les deux équipes

Infos sur l'équipe du Real Betis

De manière surprenante, Vitor Roque est éligible pour jouer contre son club parent ce week-end. Le Brésilien de 19 ans, qui a rejoint le Real Betis en prêt de Barcelone durant l'été, a marqué cinq fois en 18 apparitions pour l'équipe de Manuel Pellegrini. Ce total dépasse déjà les deux buts qu'il avait inscrits lors de ses 16 premières apparitions avec les géants catalans.

Pablo Fornals devrait se remettre d'une blessure musculaire et réintégrer le onze de départ de Betis. Cependant, les hôtes devront se passer de Johnny Cardoso, Nobel Mendy, Hector Bellerin, Marc Roca, William Carvalho et Isco, qui sont tous indisponibles. Abde Ezzalzouli, autre ancien de Barcelone, devrait apparaître sur l'aile après ses exploits de milieu de semaine.

Infos sur l'équipe de Barcelone

De son côté, Barcelone a toujours une longue liste de blessés. Ansu Fati, Andreas Christensen, Marc Bernal, Marc-Andre ter Stegen et Ronald Araujo restent indisponibles, bien que l'équipe soit sortie indemne de son déplacement contre Majorque.

Robert Lewandowski, qui a été ménagé en milieu de semaine en raison d'un enchainement de matches, devrait réintégrer le onze de départ. Le buteur polonais, avec 15 buts en Liga à son actif cette saison, conduira l'attaque, reléguant probablement Ferran Torres sur le banc.

Au milieu de terrain, De Jong, Gavi et Fermin Lopez offrent des options si Flick choisit de modifier son équipe, mais le seul changement assuré par rapport au match contre Majorque est l'inclusion de Lewandowski. Alejandro Balde devrait conserver sa place au poste d'arrière gauche.

