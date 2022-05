Real : Ancelotti s'explique sur sa gestion de Benzema

Déjà sacré champion d'Espagne, le Real Madrid a fait tourner dimanche soir pour le derby face à l'Atlético Madrid, avant de s'incliner sur un penalty de Carrasco.

"Benzema était fatigué"

Un choix délibéré de la part de Carlo Ancelotti, qui n'a pas fait entrer Karim Benzema en seconde période.

"La priorité était évidemment de ne pas se blesser, de donner des minutes à ceux qui en méritent plus, et ce sera la même chose pour les deux prochains matchs", a affirmé le technicien italien après coup.

"L'objectif est clair pour nous, ces matchs permettent de garder un rythme élevé en vue de la finale de la Ligue des Champions.

"Oui, Benzema était fatigué. Il n'avait pas bien récupéré pour ce match et la première chose que je dois essayer est d'éviter les blessures. Si un joueur est fatigué, je ne vais pas le faire jouer. Même chose pour Modric."

Priorité Liverpool

Les Merengue sont ainsi déjà tournés vers la finale de la Ligue des champions, qui les verra affronter Liverpool, le 28 mai prochain au stade de France.

"Pour l'instant, cette semaine, on ne peut pas vraiment travailler avec deux matchs. On fera un travail de physique, de tactique... comme toujours, rien de particulier", a poursuivi Carletto.

"En ce moment, le mieux est de toucher le moins possible à ce que nous faisons. Je pense que contre Levante, joueront ceux qui ont le moins joué aujourd'hui. Idem contre Cadiz et contre le Real Betis, ce sera plus ou moins l'équipe qui va jouer la finale."