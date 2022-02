Real : Ancelotti ne sait pas si Bale débutera face au PSG

Le Real Madrid n'est pas parvenu à trouver la clé pour prendre le meilleur sur Villarreal ce samedi en Liga, à trois jours du choc des huitièmes de finale de Ligue des champions face au PSG.

"Nous n'avons pas été assez agressifs"

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a pointé du doigt une première période manquée de la part de ses joueurs, mieux après le repos.

"Nous n'avons pas été assez agressifs. Nous pouvons nous mettre derrière, mais à partir de là, nous devons être plus agressifs", a estimé le technicien italien.

"Je suis satisfait de la deuxième mi-temps, mais moins de la première. Quand on joue un bon football et que l'équipe va bien, on repart plus satisfait que triste. Nous avons eu plusieurs occasions en seconde période, mais nous devons avancer."

Les Merengue ont été en difficulté à la finition, incapables de trouver le chemin des filets : "Un peu de malchance, parce qu'on a raté des choses, on a touché deux fois la barre transversale, deux bons arrêts... Je retiens le bon match", a poursuivi Ancelotti.

"Bale a été bon"

L'entraîneur du Real a également été interrogé sur le retour de Gareth Bale, titulaire après ne pas avoir joué pendant 168 jours.

"Il a bien travaillé, a-t-il estimé. Nous lui avons demandé d'attaquer depuis l'arrière, et en seconde période, il a eu des occasions. Il a manqué de réussite."

De là à imaginer voir le Gallois tutlaire face au PSG ? "Je ne sais pas, nous devons attendre et voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Espérons que nous pourrons récupérer tout le monde. Mais Bale a eu une opportunité et il a été bon. Il a failli marquer, il a été dangereux.

"Il a eu une blessure importante en septembre, alors qu'il commençait à jouer. Ensuite, il a eu du mal à trouver un rythme pour éviter les problèmes. Aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait être avec nous, qu'il est engagé."

Enfin, Ancelotti a évoqué le cas de Vinicius Jr, déçu d'être sorti avant la fin : "Je ne suis pas inquiet. Il doit comprendre que cela peut arriver. Il doit rester concentré sur le jeu. Il a fait un bon match, il n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie avec ces choses-là."