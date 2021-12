Real - Ancelotti : "Le Barça éliminé ? Franchement, ça m'est égal"

Le Real Madrid a assuré la première place de son groupe mardi soir, en dominant l'Inter (2-0) et attend donc désormais le tirage au sort des huitièmes de finale, lundi prochain, pour savoir de quoi son avenir européen sera fait.

"L'aspect défensif m'a beaucoup plu. L'habileté individuelle est très élevée, les matches de Militao, Alaba... Il y a un engagement qu'on n'avait pas en début de saison, quand on encaissait plus de buts", a apprécié Carlo Ancelotti après la rencontre.

"Je ne veux pas demander plus, parfois on ne presse pas assez haut, mais avec un bloc défensif bas on est bien, on est à l'aise. Parfois, on doit descendre défendre dans notre camp, ce n'est pas très esthétique, mais ça fonctionne bien.

"Il y a des équipes plus intenses que nous, mais chacun ses qualités. On n'est pas l'équipe la plus intense en défense, mais on sait défendre, on a beaucoup d'expérience et d'engagement. Ici l'objectif, c'est d'aller au bout, pas juste de se qualifier pour les 8es de finale."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach merengue est pleinement concentré sur son équipe, même quand le grand rival du Barça risque l'élimination, ce mercredi soir à Munich.

"Franchement, ça m'est égal. Je vais simplement regarder les matchs qui m'intéressent", a sobrement confié Ancelotti.

Avant de conclure : "Je ne m'inquiète pas trop par rapport au tirage au sort, il se passera ce qu'il se passera. L'objectif reste le même: remporter le titre."

Un adversaire qui pourrait être le PSG, deuxième de sa poule derrière Manchester City.