Real - Ancelotti : "Hazard sera titulaire dimanche"

Auteur d'une très belle entrée en jeu cette semaine en Ligue des champions, Eden Hazard sera titulaire face à Majorque, ce dimanche.

Enfin le début de belles choses pour Eden Hazard à Madrid ? Remplaçant depuis de longs mois dans la capitale espagnole, l'ailier belge a peut-être vu son destin tourner cette semaine avec sa très belle entrée en Ligue des champions.

"Espérons qu'Hazard fasse un grand match"

Auteur d'une passe décisive et d'un but, l'ancien joueur de Chelsea a retrouvé le sourire face au Celtic Glasgow et aura l'opportunité d'enchaîner dès dimanche, en championnat face à Majorque.

"Hazard a bien fait et demain je le ferai débuter. Espérons qu'il fasse un grand match, a affirmé Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse C'est évident que je ne demanderai pas à Hazard de marquer des buts comme Karim, je veux qu'il joue bien et qu'il se connecte bien avec l'attaque."

Benzema, touché face aux Ecossais, sera pour sa part absent et Madrid devra trouver d'autres solutions lors des prochaines semaines pour scorer.

"Dépendants de Benzema ? Ce n'est pas une mauvaise chose, dépendre de ses joueurs. Avec un peu de chance, on peut avoir une dépendance de Vinicius ou de Rodrygo aussi. Dans certains matchs, Mariano peut aider aussi, il est très fort.

"Vinicius peut-il marquer 30 buts cette saison ? L'objectif de Vinicius est de continuer à jouer comme il le fait, avec une bonne attitude, poursuit Carletto. Tant qu'il est décisif, nous sommes heureux. Les célébrations de Vini ? Il est brésilien, il danse très bien, je pense que cela ne dérange personne."

"Nous n'avons pas de remplaçant naturel pour Benzema"

Une adaptation face à l'absence du probable futur Ballon d'Or qui doit être une priorité pour les champions d'Espagne.

"Nous n'avons pas de remplaçant naturel pour Karim, car c'est le meilleur attaquant du monde, déroule encore Ancelotti. Il n'y a pas de remplaçant sur le marché, mais il peut être remplacé par des joueurs aux caractéristiques différentes.

"Contre le Celtic, l'équipe a très bien joué sans Karim. Nous avons bien compensé son absence.

"Nous voulons que Benzema revienne le plus vite possible, mais il ne jouera pas demain ni contre Leipzig, nous verrons s'il atteint le derby - si non, alors il n'ira pas avec la France pour la trêve internationale."