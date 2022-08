Real - Ancelotti : "Après Madrid, je prendrai ma retraite"

Au sommet du coaching depuis près de trente ans, Carlo Ancelotti a le sentiment d'avoir bouclé la boucle avec ce deuxième passage en Espagne.

Carlo Ancelotti commence à envisager la fin de sa carrière de coach. Désormais âgé de 63 ans, l'Italien est entraîneur depuis les années 1990 et a presque tout gagné à la tête des plus grands clubs européens.

"Il est logique de mettre le mot fin après l'expérience au Real"

Revenu à Madrid l'été dernier, il a remporté une nouvelle Ligue des champions avec les Merengue en mai dernier.

"24 titres dans ma carrière ? La vérité est que je ne me soucie pas vraiment de ces comptes. Je les ferai à la fin, quand un bilan aura plus de sens. Maintenant, je me concentre sur l'entraînement, j'aime le travail au jour le jour", a-t-il confié dans une interview à Il Messaggero.

"Il y a encore quelques années, mes priorités étaient tactiques, maintenant je me concentre sur les relations humaines, la connaissance des gens et des nouvelles générations."

Des connaissances qu'il met à profit pour la dernière fois dans la capitale espagnole : "Cette étape à Madrid clôturera ma carrière. Après Les Blancos, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot "fin" après cette expérience."

"Le Real et le Milan sont les équipes auxquelles je suis le plus lié"

L'ancien technicien du PSG a également fait le point sur son parcours, détaillant notamment les équipes qui l'ont le plus marqué au fil de sa carrière.

"Si nous parlons de trophées, Les Blancos et Milan sont les équipes auxquelles je me sens le plus lié", analyse-t-il.

"L'équipe actuelle de Madrid est d'un très haut niveau et pas seulement sur le plan technique. C'est une équipe sérieuse, avec des joueurs humbles : même les stars ont les pieds sur terre. Modric, Casemiro et Benzema, les plus expérimentés, gèrent le groupe.

"La qualité est incontestable, mais cela ne suffirait pas. L'aspect humain est fondamental et ce Madrid est unique."