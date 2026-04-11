Réaction officielle de l'Al-Ahly aux sanctions de la commission des compétitions

Le club égyptien Al-Ahly a publié ce samedi un communiqué officiel pour réagir aux sanctions qui lui ont été infligées à la suite de son dernier match de championnat contre Ceramica Cleopatra.

Dans ce communiqué, le club a annoncé : « Al-Ahly a déposé ce matin un recours auprès de la Ligue des clubs professionnels et de la commission des recours de la Fédération égyptienne de football contre les décisions rendues par la commission des compétitions. »

Le club précise que ces sanctions comprennent « la suspension d’un match de Walid Salah El-Din, directeur du football, assortie d’une amende de 5 000 livres égyptiennes ; quatre matchs de suspension et 50 000 livres d’amende pour le gardien Mohamed El-Shenawy ; ainsi qu’une amende de 20 000 livres infligée au club ».

Il a conclu : «Dans son recours, le club demande l’annulation de ces sanctions, estimant qu’elles font suite à une altercation avec l’arbitre de la rencontre, Mahmoud Wafa, et que joueurs et encadrement ont déposé plainte auprès de la commission de discipline pour des propos injurieux et des gestes déplacés à l’encontre d’El-Shenawy, Mahmoud Hassan « Trezeguet » et Hussein El-Shahat, faits qu’il qualifie de précédent grave sur les terrains égyptiens.



Lire aussi : Un transfert algérien qui fait briller les yeux de l’Al-Ahly égyptien