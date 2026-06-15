Réaction immédiate : la Tunisie s’apprête à se séparer de Sabri Lamouchi

Selon la presse tunisienne, la Fédération tunisienne de football a décidé de limoger l’entraîneur Sabri Lamouchi après la lourde défaite 1-5 contre la Suède au premier tour des qualifications pour la Coupe du monde 2026, seulement cinq mois après son arrivée en janvier dernier.

Selon les informations confirmées par la radio « Jawhara FM » et plusieurs autres médias tunisiens, « la Fédération tunisienne de football s’est réunie et a scellé le sort de Lmouchi en le limogeant », précisant que « son successeur est déjà connu : il s’agit de l’entraîneur Mondher Kebaïr ». Selon Mosaïque FM, Wahbi Khazri pourrait assurer l’intérim, dans un contexte de vive tension au sein du groupe des Aigles de Carthage et de critiques sévères de la presse tunisienne.

Réaction de Lamoshi

L’ancien international français (12 sélections) avait réagi après la rencontre : « La qualité individuelle a fait la différence. Nous avons commis des erreurs que les Suédois ont exploitées. En Coupe du monde, rien n’est excusable. Il nous faut une meilleure cohésion entre les trois lignes, et c’est ce qui a manqué aujourd’hui », reconnaissant que « la Suède était supérieure » malgré la réduction du score à 2-1 juste avant la mi-temps.

Âgé de 54 ans et originaire de Lyon, Lemouche devient ainsi le premier sélectionneur évincé de la Coupe du monde 2026 après seulement une rencontre, alors que son contrat courait jusqu’en 2028. La Tunisie, elle, devra relever un défi de taille lors de son prochain match face au Japon au stade de Monterrey, afin de tenter de sauver ses chances dans la compétition après un départ qualifié de « catastrophe nationale » par la presse tunisienne.