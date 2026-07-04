Le souverain marocain, le roi Mohammed VI, a rapidement réagi à la qualification des « Lions de l'Atlas » pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après leur victoire 3-0 face au Canada, grâce à un doublé d’Ezzedine Ounahi et à un but de Sofiane Rahimi.

Selon le compte X du journal « Hesport », le roi Mohammed VI a félicité les Lions de l’Atlas lors d’un appel téléphonique avec l’entraîneur Walid Regragui et le capitaine Achraf Hakimi.

Les Lions de l’Atlas avaient entamé leur campagne par un nul 1-1 face au Brésil, avant de battre l’Écosse 1-0 puis Haïti 4-2.

Deuxième du groupe C avec 7 points, la sélection marocaine a ensuite affronté les Pays-Bas en seizièmes de finale.

Les Marocains ont ensuite éliminé les « Éclairs » aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.