Sans grande surprise, la République démocratique du Congo ne verra pas la Coupe du Monde 2022. Logiquement éliminés par le Maroc (1-1, 1-4), les partenaires de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu, ont encore fait étalage de leurs lacunes...

Bakambu n'est pas surpris

Alors que de nombreuses polémiques et autres critiques fleurissent chaque jour depuis l'élimination face aux partenaires d'Achraf Hakimi, Cédric Bakambu, particulièrement remonté contre sa fédération, s'est offert un énorme coup de gueule. Et il vaut le détour !

L'article continue ci-dessous

"Le mal, il est profond. On n'a pas de centre d'entraînement, on est la seule équipe dans ce cas sur les dix dernières équipes qui restent. On est la seule équipe à ne pas avoir un stade homologué, on n'a pas de sièges dans le stade, on n'a pas de toilettes dans le stade. C'est trop. On a un équipementier de merde. Vous voulez partir à la Coupe du monde avec ça ?", s'est interrogé le buteur marseillais, dans un audio incendiaire qui a fuité sur WhatsApp.

La fédération doit prendre ses responsabilités

"On a une fédération qui ne pèse pas. Moi, je ne m'en veux pas, parce que le truc, il était prévisible. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, même nous les joueurs", a ensuite pesté le Léopard. Malheureusement, trop de nations en Afrique ne peuvent progresser dans de bonnes conditions, freinées par des infrastructures indignes.