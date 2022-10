RC Lens - Toulouse : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lens - Toulouse : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Dauphin du Paris Saint-Germain après sa belle victoire sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, le RC Lens veut terminer ce mois d'octobre en beauté et fêter sa belle place au classement avec son public de Bollaert-Delelis. Les Sang et Or qui affrontent Toulouse, Angers et Clermont avant l'interruption de la saison pour la Coupe du monde 2022 peuvent largement ambitionner de siéger à la deuxième place du classement durant la trêve.

Lens, un dauphin solide

Pour ça, il faudra prendre les trois points ce vendredi soir face à Toulouse. Hormis leur petit accroc face à Lille, les Lensois n'ont pas d'autre match en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise peuvent compter sur une défense très solide depuis le début de saison et devront surtout se montrer efficace, ce qui a été plus compliqué lors des derniers matches puisqu'ils ont marqué un but ou moins lors des sept dernières rencontres.

En face, Toulouse reste sur un match nul houleux contre Strasbourg où l'arbitrage a beaucoup fait parler. Dixième de Ligue 1 avec sept points d'avance sur le premier relégable, le TFC veut profiter de sa bonne forme récente pour se donner un peu plus d'air dans la course au maintien. Faire le plein de points et assurer son maintien le plus vite possible, voici l'objectif de Toulouse.

La passe de six pour Toulouse ?

Invaincu lors des cinq derniers matches de Ligue 1, Toulouse veut poursuivre cette belle série en terre lensoise. Un match nul serait déjà une bonne chose, mais le TFC espère sûrement réaliser un gros coup face à Lens avant d'aborder un calendrier compliqué face à Monaco et Rennes avant la trêve. Pour espérer ramener au moins un point de Lens, Toulouse devra être beaucoup plus solide défensivement que ces dernières semaines puisqu'ils sont quasiment à deux buts pris en moyenne sur les quatre derniers matches.

Une défense de fer avec une attaque moins flamboyante depuis quelques matches, face à une attaque en pleine confiance mais une défense poreuse, choc de style en perspective à Bollaert-Delelis.

Horaire et lieu du match Lens - Toulouse

Ville : Lens

Lens Stade : Stade Bollaert-Delelis

Stade Bollaert-Delelis Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir RC Lens - Toulouse ?

Lens - Toulouse

13ème journée de Ligue 1

Vendredi 28 octobre

21h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Lens et de Toulouse

Lens : NVDVV

Toulouse : VVNVN

Les blessés et absents :

Comme face à Marseille, Franck Haise sera encore privé de Jonathan Gradit, blessé à la clavicule, et de son deuxième gardien, Wuilker Farinez, lui aussi blessé. Mais surtout, l'entraîneur du RC Lens n'aura pas son guerrier, Facundo Medina, en défense centrale. L'Argentin est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Jimmy Cabot est pour sa part incertain.

Du côté de Toulouse, Philippe Montanier a encore trois absents. Blessés, Healey et Restes sont à nouveau out out ce week-end. Dallinga, suspendu la semaine dernière fait son retour dans le groupe, tandis que Nicolaisen est suspendu après son carton rouge face à Strasbourg.

Les équipes probables

XI de départ de Lens : Samba - Haidara, Danso, Fortes - Frankowski, Abdul Samed, Onana, Fofana, Machado - Sotoca, Openda.

XI de départ de Toulouse : Dupe - Desler, Rouault, Diarra, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Ratao, Chaibi, Aboukhlal.

Les statistiques à connaître avant Lens – Toulouse

● Lens et Toulouse vont s’affronter pour la 1re fois toutes compétitions confondues depuis le 14 mars 2015, lors d’un succès nordiste « à domicile » en Ligue 1 (1-0, match joué à Amiens). Ce sera la 1re rencontre entre les 2 équipes à Bollaert-Delelis depuis le 12 mars 2011 en Ligue 1 (0-1).

● Lens n’a perdu aucun de ses 7 matches contre un promu en Ligue 1 depuis son retour dans l’élite en 2020/21 (5 victoires, 2 nuls), seul Lyon (11 matches) a disputé plus de rencontres de ce type sans

s’incliner sur la période.

● Lens a glané 62 points en Ligue 1 en 2022, seul Paris fait mieux sur l’année civile (72). Le RCL affiche 27 points après 12 matches en 2022/23, égalant son meilleur total à ce stade de la saison dans l’élite, établi en 2001/02 – le Racing avait terminé sur le podium (2e) pour la dernière fois à ce jour.

● Toulouse n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), sa plus longue série

d’invincibilité dans l’élite depuis août-septembre 2018 (5).

● Lens a remporté ses 6 matches à domicile en Ligue 1 cette saison, meilleure série en cours et meilleure série des Sang et Or sur un même exercice depuis janvier-avril 1998 où ils avaient gagné leurs 6 dernières

réceptions avant de soulever leur seul titre de champion de France.

● Toulouse n’a gagné qu’un seul de ses 28 derniers déplacements en Ligue 1 (7 nuls, 20 défaites), c’était à

Troyes le 14 août dernier (3-0).

● L’entraîneur de Toulouse Philippe Montanier n’a perdu aucun de ses 6 matches contre son ancienne

équipe de Lens en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), il n’y a que St Etienne qu’il a plus souvent affronté sans

connaître la défaite dans l’élite (9).