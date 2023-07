RC Lens : Loïs Openda explique les raisons de son départ au RB Leipzig

L'attaquant belge a poussé pour quitter le RC Lens malgré une présence en Ligue des champions la saison prochaine.

Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, Loïs Openda n'a pas fait de vieux os dans le Nord de la France. Grand artisan de la qualification directe en Ligue des champions des Sang et Or au même titre que Seko Fofana, l'international belge avait des envies d'ailleurs pour continuer sa progression.

"J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible"

Après avoir rudement négocié avec le RB Leipzig, le RC Lens a cédé au souhait de son attaquant qui est devenu la vente la plus chère de l'histoire du club français. Loïs Openda a obtenu gain de cause et jouera la saison prochaine en Allemagne, contre la somme d'environ 40 millions d'euros.

Un mois avant l'officialisation de son transfert, Loïs Openda avait accordé une interview au média belge RTL Sports dans lequel il a évoqué les raisons de son départ du RC Lens : "J'ai fait une très belle saison avec le RC Lens. Mais après, il ne faut pas oublier que moi, je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Donc si je veux jouer au plus haut niveau, il faut penser aussi au plus haut niveau et aller dans des clubs qui vont m'amener au plus haut niveau".

"Leipzig pourra forcément m'emmener au plus haut niveau"

"Je pense que Leipzig peut être un beau club qui va m'aider à pouvoir franchir une étape dans ma carrière en terme d'ambition. On sait que c'est une équipe qui joue chaque année la Ligue des champions ou qui gagne la Coupe d'Allemagne ou qui essaie de gagner la Bundesliga. C'est une équipe qui pourra forcément m'emmener au plus haut niveau", a conclu l'international belge.

Loïs Openda voulait plus que tout rejoindre le RB Leipzig pour continuer de grandir et a vu son souhait exaucé. Il aura la lourde responsabilité de porter l'attaque du club allemand, en Bundesliga et en Ligue des champions, la saison prochaine, désormais dépourvue de Christopher Nkunku. Il devrait être épaulé par Xavi Simons, qui selon toute vraisemblance sera prêté par le PSG.

De son côté, le RC Lens est désormais à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour rester compétitif en Ligue 1 la saison prochaine et bien figurer en Ligue des champions. Franck Haise a déjà assuré que l'ensemble de l'indemnité récupéré pour Openda ne serait pas réinvestie, mais le RC Lens a prouvé qu'il travaillait suffisamment bien ces dernières années pour trouver un successeur à la hauteur de la tâche.