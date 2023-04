RC Lens: Loïs Openda a de sérieux prétendants en Europe, dont en Ligue 1

Auteur d'une très belle saison avec le RC Lens, Loïs Openda suscite la convoitise en Europe et même en Ligue 1.

Cette année encore, le RC Lens a impressionné en Ligue 1 et est actuellement en course pour une place en Ligue des Champions, ce qui serait une première depuis 20 ans. Malgré le départ de plusieurs cadres l'été dernier (CLauss, Ganago, Doucouré...), les Sang et Or ont su rebâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles en championnat. Parmi les paris tentés par la direction lensoise, Loïs Openda. Recruté pour 10 millions d'euros en provenances de Bruges afin de remplacer Arnaud Kalimuendo, l'attaquant belge est rapidement devenu un cauchemar pour les défenses de Ligue 1.

15 buts en Ligue 1 cette saison

Auteur de 15 buts en 31 matches, le joueur de 23 ans rivalise avec les meilleurs buteurs de l'hexagone et contribue grandement à la belle saison du club nordiste. Et forcément, de telles performances d'un jeune attaquant attire l'oeil sur le mercato. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2027 avec Lens, Openda fait déjà l'objet de nombreuses convoitises.

D'après les informations de Foot Mercato, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco apprécient son profil. Mais il n'y a pas qu'en Ligue 1 qu'il séduit. À l'étranger, Leeds, plusieurs clubs italiens dont l'Inter Milan et allemand dont Francfort sont également intéressés par le buteur lensois. Plusieurs de ces clubs sont venus à plusieurs reprises pour observer le numéro 11. Néanmoins, Openda se sent bien à Lens où il apprécie l'ambiance et le cadre familial. La perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et de ne pas partir à un an de l'Euro pourraient le convaincre de rester, bien qu'une grosse offre pourrait faire réfléchir la direction lensoise.