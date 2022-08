RB Leipzig - Werner : "Le plaisir s'est un peu perdu à Chelsea"

L'ancien attaquant des Blues, de retour à Leipzig cet été, a laissé entendre que son utilisation par Thomas Tuchel ne lui avait pas convenu.

Timo Werner a déclaré que le système de jeu préféré de Thomas Tuchel à Chelsea ne lui convenait pas, tout en admettant que "le plaisir s'est un peu perdu" vers la fin de son séjour dans l'ouest de Londres.

Werner a quitté Stamford Bridge le 9 août, retournant au RB Leipzig, son ancien club, pour 30 millions d'euros.

"Chelsea sera toujours un club spécial pour moi"

L'Allemand n'a pas atteint les sommets de sa carrière en Bundesliga à Chelsea, avec seulement 23 buts en 89 matchs.

Il a toutefois aidé les Blues à remporter la Ligue des champions en 2021, en jouant un peu plus d'une heure lors de la finale contre Manchester City.

Werner a maintenant expliqué pourquoi il a décidé de revenir sur ses pas et de baisser le rideau sur son passage de deux ans à Stamford Bridge.

"Pour moi, le plaisir de jouer au football est au premier plan", a-t-il déclaré au podcast Einfach mal Luppen.

"Bien sûr, j'ai eu beaucoup de succès à Chelsea, mais le plaisir s'est un peu perdu à la fin parce que je ne jouais plus régulièrement.

"Je pense que le système de jeu de l'entraîneur ne me convenait pas parfaitement. C'est pourquoi il était clair pour moi que je voulais franchir une nouvelle étape. Je suis à un âge où je veux jouer autant que je le peux.

"J'associe vraiment de très grands succès à Chelsea - les plus grands de ma carrière. Ce sera toujours un club spécial pour moi. Je resterai également en contact avec de nombreux joueurs de l'équipe."

Un retour déjà remarqué

Werner n'a pas perdu de temps pour faire ses débuts avec son nouveau club, en marquant après seulement 36 minutes de jeu lors du match nul 2-2 de Leipzig contre le FC Cologne samedi dernier.

Il a toutefois bénéficié d'une aide non négligeable, sous la forme d'une erreur du gardien de but Marvin Schwabe.

Werner a récupéré une passe de Benjamin Henrichs et a effectué une frappe en flexion depuis une certaine distance. La frappe manquait de puissance et aurait dû être arrêtée par Henrichs, mais il a laissé le ballon se faufiler sous son corps et se retrouver au fond des filets.

Leipzig et Werner seront de retour en Bundesliga samedi sur le terrain de l'Union Berlin.