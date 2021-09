RB Leipzig : Peter Gulacsi explique son départ de Liverpool

Le gardien international hongrois s'éclate en Bundesliga après avoir échoué à s'imposer sous les couleurs de Liverpool.

Le gardien de but du RB Leipzig, Peter Gulacsi, s'est confié sur son passage à Liverpool, où il a passé cinq ans à essayer de se frayer un chemin pour devenir le titulaire de l'équipe.

Gulacsi a joué pour les Reds de 2008 à 2013 - après un prêt lors de la saison 2007-08 - mais n'a jamais réussi à faire une apparition en équipe première avant de s'engager avec le Red Bull Salzburg. Barré par Pepe Reina, l'international hongrois affirme qu'il n'a jamais abandonné l'espoir de détrôner l'Espagnol avant l'arrivée de Brendan Rodgers à la tête de l'équipe.

"Quand on voit comment Wojciech Szczesny à Arsenal ou David de Gea à l'Atlético ont eu leurs chances et les ont saisies, cela n'a jamais été complètement hors de question pour moi", a déclaré Gulacsi à Goal et SPOX.

"En tant que troisième gardien, cependant, cela ne fonctionne que si quelque chose arrive aux deux devant vous, quel que soit le cas. Je n'espérais pas qu'ils se blessent, bien sûr. Pepe jouait à un haut niveau, il était très difficile de le passer.

"En plus de cela, en Angleterre, on choisit généralement des gardiens plus âgés et expérimentés comme numéro deux. Il était difficile de remonter dans la hiérachie."

Il a ajouté : "Rodgers est devenu entraîneur et il voulait aussi regarder tous les gardiens de but en premier. Il voulait me garder comme numéro trois. Pepe était à nouveau beaucoup blessé, donc j'ai dû être sur le banc 15, 16 fois.

"Après la saison, mon conseiller de l'époque a parlé à Rodgers et lui a dit : 'Peter a maintenant 23 ans et entre dans la dernière année de son contrat. Il y a exactement trois voies pour lui : il quitte le club et devient clairement le numéro un quelque part, il prolonge son contrat et est prêté pour deux ans ou le contrat est prolongé et il devient le numéro deux permanent de Liverpool.'

"Rodgers a dit très clairement que ce serait difficile pour les deux dernières options, mais ils ne mettront aucun obstacle sur mon chemin."

L'article continue ci-dessous

À 31 ans, Gulacsi a encore quelques années devant lui au plus haut niveau. Et si lui et sa famille sont heureux à Leipzig, il admet qu'il ne peut pas exclure un déménagement ailleurs à l'avenir.

"Malgré mon passé à Liverpool, je n'ai pas nécessairement envie de retourner au Royaume-Uni, a-t-il déclaré. Je suis heureux de ce que ma famille et moi avons à Leipzig et je veux absolument réaliser quelque chose avec le club.

"D'un autre côté, on ne peut jamais rien exclure dans le football, cela arrive souvent très vite. C'est pourquoi je ne veux rien promettre de définitif maintenant."