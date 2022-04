Ratcliffe fait une offre monumentale pour le rachat de Chelsea

Sir Jim Ratcliffe a annoncé la soumission d'une offre tardive de 5 milliards d’euros pour racheter Chelsea. Le propriétaire de l'entreprise pétrochimique britannique Ineos et de l’OGC Nice a fait part de son ambition "d'essayer de créer un très bon club à Londres".

En début de semaine, trois groupes ont présenté leurs offres finales de rachat de Chelsea à la banque d'affaires américaine Raine Group. Des consortiums dirigés par Steve Pagliuca, Todd Boehly et le duo britannique Sir Martin Broughton et Sebastian Coe auraient déposé des offres supérieures à 2,5 milliards de livres.

Un nouveau prétendant est apparu à la dernière minute, en la personne de Ratcliffe, qui est donc le propriétaire de la société pétrochimique britannique INEOS. Il s'est entretenu jeudi avec le président de Chelsea, Bruce Buck, avant de faire son offre.

Ce que Ratcliffe et Ineos ont dit à propos de Chelsea

INEOS semble aujourd'hui être le plus offrant pour Chelsea, la recherche de nouveaux propriétaires ayant débuté suite aux sanctions imposées par le gouvernement britannique à Roman Abramovich en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ratcliffe s’est exprimé à propos de son offre dans un entretien au Times : "Nous avons fait une offre ce matin. Nous sommes la seule offre britannique. Nos motivations sont simplement d'essayer de créer un très bon club à Londres. Nous n'avons pas de but lucratif car nous gagnons notre argent d'une autre manière."

INEOS, de son côté, a ajouté dans une déclaration officielle : "Sir Jim Ratcliffe, président d'INEOS, a fait une offre officielle pour le Chelsea FC, d’un montant de 5 milliards d’euros. 3 milliards d’euros seront versés au Charitable Trust pour soutenir les victimes de la guerre, et 2 milliards d’euros seront investis directement dans le club au cours des dix prochaines années. Il s'agit d'une candidature britannique, pour un club britannique.

Nous pensons que Londres doit avoir un club qui reflète la stature de la ville. Un club qui soit considéré au même titre que le Real Madrid, le FC Barcelone ou le Bayern Munich. Nous voulons que Chelsea soit ce club".

L'avis de GOAL sur le rachat de Chelsea

Nizaar Kinsella, correspondant de GOAL, a fait le point sur l’opération rachat à Chelsea : "On est dans une période cruciale dans processus d'appel d'offres pour le rachat du Chelsea FC. Le consortium de Stephen Pagliuca et Larry Tananbaum a confirmé leur retrait. La rumeur veut que le consortium de Sir Martin Broughton ait suivi et que celui de Todd Boehly soit parvenu à entamer des négociations directes pour racheter le club à Roman Abramovich.

Le Red Herring est l'offre de 5 milliards deuros de Sir Jim Ratcliffe. Elle est arrivée après la fin du processus et pourrait, de fait, provoquer la colère des autres. On ne sait pas si elle est autorisée ou si elle a été acceptée au tout dernier moment, mais il s'agit d'un jeu de pouvoir de la part de l'homme le plus riche de Grande-Bretagne."