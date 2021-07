Rashford répond sur ses engagements : "Pourquoi doit-il toujours y avoir une raison ?"

L'attaquant de Manchester United s'est une nouvelle fois exprimé concernant ses prises de position en dehors des terrains.

Marcus Rashford a pris la parole sur les réseaux sociaux pour répondre aux critiques concernant ses engagements personnels, demandant pourquoi les gens cherchent une arrière-pensée lorsqu'il s'agit d'un travail de charité.

Marcus Rashford a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses actions caritatives visant à nourrir des enfants dans le besoin au cours de l'année et demie écoulée. Grâce à cela et à sa carrière avec Manchester United et l'équipe nationale, Rashford est l'un des athlètes les plus reconnaissables en Angleterre, et il dit qu'il ne devrait pas être critiqué pour utiliser cette reconnaissance de manière à s'aider lui-même et sa communauté.

"Je viens d'apprendre que Le Spectator prévoit de publier un article sur moi sur la façon dont j'ai bénéficié commercialement au cours des 18 derniers mois, a tweeté Rashford. Pour clarifier, je n'ai pas besoin de m'associer avec des marques. Je m'associe parce que je veux faire progresser le travail que je fais en dehors du terrain et la majeure partie des honoraires que je recevrais y contribue.

"L'été dernier, 1,3 million d'enfants ont eu accès à une aide alimentaire ; grâce à ma relation avec Burberry, les enfants ont un endroit sûr où aller après l'école et où ils seront nourris ; suite à l'investissement de novembre, les enfants vulnérables ont un endroit sûr où aller pendant les vacances d'été ; et grâce à ma relation avec Macmillan, 80 000 enfants ont maintenant un livre à eux.

"Ai-je un plus grand attrait commercial après les revirements ? J'en suis certain. Mais je suis aussi un footballeur international de Manchester United et d'Angleterre. Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait une raison ? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement faire ce qui est juste ?"

La star de Manchester United doit actuellement faire face à une blessure à l'épaule, et Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu'il n'est pas encore clair si Rashford doit subir une opération cet été.

Rashford a récemment terminé son Euro 2020 avec l'Angleterre, où il était l'un des trois joueurs des Trois Lions à manquer un penalty lors de la défaite décisive aux tirs au but contre l'Italie.

Dans les heures qui ont suivi, Rashford a été victime d'insultes racistes, y compris la dégradation d'une peinture murale créée pour honorer son travail dans la communauté.

Mais le joueur a exprimé sa gratitude envers les fans qui se sont rendus sur sa fresque pour laisser des messages de soutien et d'encouragement, se disant "bouleversé" par leur soutien.