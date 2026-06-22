Rashford : « Il faut étouffer le Ghana de cette manière… Et la déception, c'est normal. »

Marcus Rashford a insisté sur la nécessité pour l’Angleterre de maintenir une pression offensive soutenue que le Ghana ne pourra pas contenir, alors que les « Trois Lions » visent à valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde à une journée de la fin de la phase de groupes.

Les hommes de Thomas Tuchel avaient entamé la compétition par une victoire palpitante 4-2 contre la Croatie à Dallas.

« Nous devons imposer une intensité que le Ghana ne peut ni soutenir ni égaler, et c’est précisément notre objectif », a-t-il expliqué à la chaîne ESPN.

« Si nous parvenons à maintenir ce niveau de jeu, nous pouvons être sûrs de remporter les matchs », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « La seule chose que nous pouvons contrôler, c’est notre attitude et notre niveau de jeu pendant 90 ou 120 minutes ; donc, en tant que joueurs, nous devons nous concentrer uniquement là-dessus et continuer à nous dépasser, ce dont nous sommes tout à fait capables. »

« Nous ne faisons qu’un et nous devons nous battre les uns pour les autres avec la même intensité que pour notre club ; c’est la norme aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il conclut : « Nous savons que c’est dur : tout le monde veut jouer et beaucoup le méritent. Inévitablement, certains seront déçus de ne pas être alignés, mais l’essentiel réside dans la façon dont nous gérerons cette situation. »