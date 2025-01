Rashford au Barça, c'est validé

Benfica vs FC Barcelone

Barcelone a fait de son attaque sa priorité pour renforcer son équipe, et l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford est sa cible prioritaire.

Cependant, plusieurs éléments doivent être réunis pour que l’opération soit conclue.

Selon Sport, le FC Barcelone a trouvé un accord avec Marcus Rashford pour que le joueur soit prêté pour la seconde moitié de la saison. Selon les informations, Rashford est déterminé à jouer pour le FC Barcelone et attendra les dernières étapes du marché des transferts pour tenter de le faire, malgré l’intérêt du Borussia Dortmund pour un accord similaire.

La raison du retard est une fois de plus la limite salariale du FC Barcelone. Les Blaugrana doivent libérer de l’espace dans leur limite salariale afin d’absorber le salaire de Rashford pour la seconde moitié de la saison, malgré le retour à la « règle 1:1 ». Le montant total que le FC Barcelone doit couvrir est de 9 millions d’euros, soit la moitié de son salaire annuel, bien qu’il soit à noter que ce montant pourrait être réduit si le FC Barcelone parvient à un compromis avec Manchester United.

Barcelone espérait que l’intérêt d’Aston Villa pour Oscar Mingueza, pour lequel ils recevront 50% de son montant de transfert, pourrait leur rapporter 10 M€, ce qui suffirait à faire venir Rashford. Cependant, avec la signature d’Andres Garcia de Levante, cela est désormais peu probable.

Une autre possibilité serait le départ d’Eric Garcia, qui a été fortement lié à Gérone. Les voisins catalans de Barcelone offrent actuellement 7 M€ plus 3 M€ de variables pour Garcia, ce qui serait suffisant pour que le transfert de Rashford se concrétise – les Blaugrana économiseraient également environ 6 M€ sur le salaire de Garcia. Ansu Fati est un autre qui pourrait partir, mais il s’est jusqu’à présent montré réticent et il est peu probable qu’il rapporte beaucoup en termes de frais.

En dehors de Fati, Pau Victor et Ferran Torres sont les seules autres options d’Hansi Flick en attaque. La question de savoir si Rashford serait en mesure de remplacer Raphinha ou Robert Lewandowski dans la ligne d’attaque est une autre question à laquelle il faudra répondre, et Rashford pourrait être limité à une option en sortie de banc. Si Barcelone ne parvient pas à réunir l’argent assez rapidement, les tentatives de Dortmund pour le recruter pourraient également faire pencher la balance, l’équipe allemande étant une option plus fiable à ce stade.