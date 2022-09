Rapport Forbes : Le PSG parmi les clubs les plus puissants

Selon le magazine Forbes, le PSG connait la plus forte croissance de valeurs du TOP 10 du football mondial selon Forbes.

Il n’y a pas que sur le terrain que Paris réalise des progrès. En dehors aussi, le club de la capitale connait un essor important. Sur le plan économique, il poursuit son ascension vers les sommets. C’est même la franchise du sport qui se distingue le plus dans ce domaine.

Une valeur en hausse de 28% sur la saison

Le magazine Forbes a dévoilé ce vendredi son classement des écuries sportives les plus puissantes. Et dans le top 10 des équipes de football, ce sont donc les champions de France qui établissent le meilleur bond en avant.

Selon cette source, la valeur du Paris Saint-Germain a augmenté de 28 % au cours de la saison 2021/2022, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi les 10 plus grands clubs du football mondial. Le magazine souligne que la valeur de la marque Paris Saint-Germain a augmenté de près de 300% en 5 ans, la plus forte croissance parmi tous les clubs de football étudiés.

Où se situe le PSG par rapport à ses concurrents ?

Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain figure dans le Top 50 des franchises ayant le plus de valeur dans le sport mondial, et s’installe comme la 7ème plus grande valeur dans le football. Le célèbre magazine américain évalue la marque du Club à 3,2 milliards de dollars. Le Paris Saint-Germain reste la seule référence française dans le classement de Forbes.

A noter que la semaine dernière, la communauté des fans du Paris Saint-Germain sur TikTok a franchi la barre symbolique des 30 millions d’abonnés, faisant du Paris Saint-Germain le club de football le plus suivi sur la plateforme.