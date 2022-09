Raphinha rend hommage à Marcelo Bielsa

Raphinha, le nouvel ailier du FC Barcelone, s’est dit être redevable envers son ancien coach à Leeds United, Marcelo Bielsa.

L'ailier du FC Barcelone Raphinha se dit fier de son passage à Leeds United, son précédent club.

L'international brésilien a quitté Elland Road après avoir passé deux saisons chez les Peacocks pour rejoindre les géants catalans où jouait son idole, Ronaldinho.

Bielsa a façonné Raphinha

"J'étais très heureux de porter le maillot de Leeds", a déclaré Raphinha à UOL. "J'ai travaillé avec (Marcelo) Bielsa, un gars très exigeant qui m'a accueilli à bras ouverts. En fait, j'aime travailler avec des personnes exigeantes".

"Quand les gens me demandent si j'avais imaginé quitter Leeds pour le plus grand club du monde, qui est Barcelone, et rejoindre l'équipe nationale brésilienne en l'espace d'un an, je réponds que non seulement je l'ai imaginé, mais que j'ai réussi à le réaliser", a-t-il ajouté.

Raphinha est pour l’instant apparu à six reprises avec le FC Barcelone. Au niveau des statistiques, son rendement demeure assez moyen. Il ne compte qu’un but inscrit et une passe décisive offerte. Face à Cadiz, la semaine dernière, l’ex-Rennais est tout de même impliqué dans les deux premiers buts de sa formation.