Raphaël Varane à Lens, l'inattendu "retour aux sources"

Bien qu’il ait récemment raccroché les crampons, Raphaël Varane ne restera pas loin du football.

Le Racing Club de Lens accueillait le Paris Saint-Germain, dimanche soir, en 32es de finale de Coupe de France. Un match remporté par les Parisiens aux tirs au but (1-1, 3-4 tab). Incognito dans les tribunes de Bollaert, Raphaël Varane est revenu soutenir son club formateur lors d'une soirée riche en émotions.

"Retour aux sources" et message énigmatique

Dimanche soir, les supporters du RC Lens ont eu la surprise de retrouver un visage bien connu dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis. Bien emmitouflé, bonnet et écharpe de circonstance, Raphaël Varane, ancien défenseur du club et champion du monde 2018, a pris place au milieu du kop lensois. Le joueur formé au RC Lens a donné de la voix pour soutenir son équipe lors des 32es de finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Malgré le soutien de l'ancien international français, les Sangs et Or ont échoué lors de la séance de tirs au but (1-1, 3-4 t.a.b.), laissant les Parisiens décrocher leur ticket pour le tour suivant.

Visiblement ému par ce moment de communion avec son club de cœur, Raphaël Varane a partagé ses impressions sur les réseaux sociaux. « Retour aux sources… (…) J’aime le football, les émotions. C’est ce qu’il y a de plus important ! », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). Il a également ajouté une phrase mystérieuse : « N’essaye pas de leur expliquer, ils ne peuvent pas comprendre », laissant libre cours aux interprétations. Certains y ont vu une référence à la série documentaire consacrée à Luis Enrique sur Canal+ : « Vous ne pouvez pas comprendre ».

L'article continue ci-dessous

Passé par Lens pendant neuf ans, Varane avait quitté le Nord pour rejoindre le Real Madrid à l’été 2011. Après une carrière marquée par près de 500 matchs professionnels, il a surpris la planète football en prenant sa retraite à seulement 31 ans en septembre dernier.