Rangnick surprend Yamal en le comparant à Messi

Ralf Rangnick, sélectionneur de l’équipe d’Autriche, s’est exprimé ce jeudi soir à la veille du 16e de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

Le site Tribuna a relayé ses propos au sujet de Lamine Yamal, la pépite des Matadors, à la veille de ce choc très attendu.

«Yamal est un excellent joueur, et il le restera dans les années à venir s’il reste en bonne santé et concentré», a déclaré le sélectionneur autrichien.

Il a ajouté : « Yamal est comme Lionel Messi, c’est l’un des joueurs que nous surveillerons de près. Nous ne lui laisserons pas beaucoup d’espace, c’est un joueur que j’aurais aimé avoir dans mon équipe. »

Rangnick a souligné : « La sélection espagnole est l’une des grandes favorites pour remporter le tournoi, c’est la championne d’Europe, qui a enchaîné un grand nombre de matchs sans connaître la défaite. Nous verrons ce qu’elle nous réserve lors de ce match. »

Il conclut : « Nous n’avons pas joué contre l’Espagne depuis longtemps, car nous avons croisé des sélections non européennes en Coupe du monde. Nous voulons créer la surprise face aux Matadors. »