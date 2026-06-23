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FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Rangnick : « Messi nous a prouvé qu’il était le meilleur de l’histoire. »

R. Rangnick
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hors de contrôle

Ralf Rangnick, sélectionneur de l'équipe nationale autrichienne, a affirmé lundi que Lionel Messi était, selon lui, le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a exprimé son immense respect pour la performance du joueur de 39 ans, auteur d'un doublé lors de la rencontre.

Selon le quotidien espagnol Marca, Rangnick s’est exprimé en conférence de presse à l’issue de la rencontre remportée 2-0 par l’Argentine, déclarant : « Nous savions déjà que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps, et lundi, il l’a prouvé une nouvelle fois de manière impressionnante. »

Il a toutefois souligné que le deuxième but de l’Argentin, inscrit peu avant la fin de la rencontre, était également la conséquence d’une maladresse autrichienne et de deux passes mal assurées.

Il a également regretté que la VAR ne revienne pas sur la chute de Xavier Schlager, juste avant l’ouverture du score argentin.

Interrogé sur la capacité du capitaine argentin à marquer deux buts alors qu’il avait été contenu pendant une partie de la rencontre, Rangnick a répondu : « C’est pour ça qu’il s’appelle Messi. »

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Soulignant la valeur du capitaine argentin, il a conclu : « Il ne lui faut pas beaucoup d’occasions pour faire basculer un match. »

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