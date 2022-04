Rangnick dément avoir établi une "liste noire" des joueurs

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a nié avoir établi un dossier de joueurs pour son successeur Erik ten Hag.

L'entraîneur intérimaire, qui cédera sa place au coach néerlandais à la fin de la saison, aurait transmis des informations peu flatteuses sur l'équipe à son successeur. Il aurait même désigné certains éléments qu’il faudra transférer à tout prix.

Rangnick n’a "jamais accusé" ses joueurs

Mais le technicien allemand a nié catégoriquement avoir agi de la sorte. Il a déclaré à Sky Sports : « Je n'ai jamais rien dit à personne pour critiquer l'attitude des joueurs comme étant non professionnelle ou égoïste ».

« Ce n'est pas vrai, je protégerai toujours mes joueurs. Je n'ai jamais réalisé qu'ils n'étaient pas professionnels ou égoïstes », a-t-il poursuivi, coupant court à ce qui se dit à son endroit.

Pour ce qui est de son rôle dans le mercato à venir, Rangnick a indiqué : « Je me suis entretenu avec le conseil d'administration assez régulièrement et nous avons évidemment échangé nos impressions sur la situation actuelle ».

Au terme de cette saison, l’Allemand occupera le rôle du conseiller. Il assure qu’il fera tout pour travailler de concert et pour le bien du club avec son remplaçant : "Pour moi, il est important, avec Erik, avec le département de scouting, que nous puissions construire une nouvelle équipe, un nouveau groupe de joueurs avec la qualité et la mentalité qu'Erik, avec son équipe d'entraîneurs, développera et mènera ce club dans une gamme où les supporters voudront voir Manchester United."