Rangers, Steven Gerrard dézingue l'OGC Nice

L'entraîneur des Glasgow Rangers a très mal pris l'offre de l'OGC Nice pour son attaquant, Alfredo Morelos, meilleur buteur du championnat d'Ecosse.

Arrivé à Marseille ce mercredi pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de cinq mois avec l'OM, Mario Balotelli va quitter Nice. Avec le départ de l'attaquant italien, les Aiglons vont forcément devoir s'activer en coulisses pour offrir un attaquant supplémentaire à Patrick Vieira, qui avait déjà fait cette requête l'été dernier, en vain. Pire attaque de Ligue 1, l'OGC Nice a ciblé le meilleur buteur du championnat écossais pour venir redonner du piquant à son attaque.

En effet, Alfredo Morelos, âgé de 22 ans, a inscrit douze buts en dix-neuf matches sous les couleurs des Glasgow Rangers cette saison et pointe en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat écossais. Les dirigeants des Aiglons auraient donc décidé de formuler une offre de 9 millions d'euros pour s'attacher les services du Colombien. Mais un homme n'a pas apprécié cette offre, et il s'agit de Steven Gerrard, l'entraîneur des Rangers, qui pense que son atout offensif numéro un vaut bien plus.

Gerrard irrité par l'offre de Nice

Steven Gerrard qui avait déjà poussé un coup de gueule contre les Girondins de Bordeaux l'été dernier en raison d'une offre "ridicule" pour Alfredo Morelos, ne s'est pas privé pour faire de même contre l'OGC Nice : "Chaque joueur a un prix. Je ne suis pas naïf au point de dire qu’aucun d’entre eux n’est à vendre. Mais je pense que les Rangers méritent le respect, tout comme le joueur et moi-même. Une offre de 9 M€ est irrespectueuse envers Alfredo Morelos" .

"Alfredo Morelos, c’est le meilleur buteur du championnat et des joueurs sont partis pour un montant équivalent au double (de l’offre niçoise) alors qu’ils ne marquent pas autant de buts que lui. Donc je pense que c’est très irrespectueux envers Alfredo, envers le club et enfin envers moi-même ", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Liverpool pas tendre envers le club français, à la recherche d'un attaquant pour remplacer Mario Balotelli.

Steven Gerrard a remis le sort de son attaquant dans les mains de ses propriétaires mais est confiant sur ses chances de le conserver : "Le board aura le dernier mot. Dave King est le propriétaire donc c’est lui qui décidera. Mais nous ne voulons pas le vendre. Le board ne veut pas le vendre non plus, mais nous respectons Alfredo et sa situation actuelle. Nous avons été avertis qu’ils (Nice ndlr) préparaient une offre de 9 M€, mais ils perdent leur temps ".