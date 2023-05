Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Randal Kolo Muani pourrait finalement rester à l'Eintracht Francfort cet été.

C'est ce que l'on peut appeler changer de dimension. Considéré comme un joueur prometteur de Ligue 1 la saison dernière, Randal Kolo Muani est devenu l'un des joueurs les plus courtisés de la planète football. Et il y a de quoi justifier ce nouveau statut. Pour sa première saison en Allemagne, l'attaquant de 24 ans a été décisif à 40 reprises (23 buts, 17 passes décisives) en 45 matches toutes compétitions confondues. Sélectionné pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, il s'est aussi distingué avec un but en demi-finale et une très belle entrée lors de la finale perdue face à l'Argentine.

Kolo Muani pourrait rester

De quoi attirer quelques unes des plus grandes écuries européennes tels que le Bayern Munich, toujours à l'affut des meilleurs joueurs du championnat allemand, ou le Paris Saint-Germain, qui cherche un joueur capable d'accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Sous contrat jusqu'en 2027, RKM pourrait donc coûter cher. Très cher. Un transfert dont le montant pourrait aller jusqu'à 120 millions d'euros est évoqué. Et si tout semble l'envoyer loin de Francfort, l'international français n'exclue pas de rester dans le Main la saison prochaine. "Il se peut qu'il y ait une autre saison. Il y a une chance que je devienne le meilleur buteur de la Bundesliga", a lancé l'ancien Nantais dans des propos relayés par Sky Germany.

Pour convaincre son attaquant de rester, le club allemand aurait tout intérêt à remporter la Coupe d'Allemagne (samedi face à Leipzig) afin d'accrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.