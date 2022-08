Ramsey à Nice : "Toutes les parties sont gagnantes" estime Robert Pirès

Pour Robert Pirès, l'arrivée d'Aaaron Ramsey à l'OGC Nice est un choix gagnant pour tout le monde.

Robert Pirès a fait les beaux jours d'Arsenal de 2000 à 2006 et a toujours suivi avec attention les performances du club londonien, même lorsqu'il n'y était plus.

Il est donc bien placé pour juger l'arrivée d'Aaron Ramsey à l'OGC Nice puisque l'international gallois a porté les couleurs des Gunners de 2008 à 2019 avant de jouer à la Juventus (2019-2022).

« Aaron, c'est un super joueur, fort techniquement. Mais c'est surtout une très belle personne. Avec la bonne mentalité, l'exigence professionnelle et l'expérience qui vont aider Nice et ses jeunes joueurs. Il faut que Lucien Favre s'appuie sur lui, sur son profil de leader sur le terrain », a confié Pirès à nos confrères de Nice-Matin.

« Toutes les parties sont gagnantes dans ce deal. Aaron va amener son talent, son vécu et son expérience de joueur qui joue régulièrement pour son pays. Et à cinq mois de la Coupe du monde, bien sûr qu'il sera motivé par cet objectif. Nice est gagnant, le coach est gagnant et Aaron l'est aussi. Je le connais plutôt bien et je sais qu'il est très content d'aller à Nice », a ajouté Robert Pirès.