Ramos soutient Messi "Il a le droit de décider de son futur"

Tout le monde a un avis sur Lionel Messi voulant quitter le Barça et la question a été posée au capitaine et joueur emblématique du Sergio Ramos.

Kroos : "Messi doit avoir des cojones pour rejoindre le Real Madrid"

Le défenseur andalou estime que Messi a le droit de prendre une décision sur son propre avenir après tous les services qu'il a pu rendre au Barça durant toutes ces années.

Sergio Ramos (Real Madrid): "Lionel Messi has earned the right to decide his own future. I'm not sure he's doing it in the best way but I know it'll be a big loss for everyone." [via cope] pic.twitter.com/1qb9OYtgOz