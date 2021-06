Ramos dévoile l'offre du Real Madrid

Après 16 ans dans la capitale espagnole, le légendaire défenseur central se dirige vers de nouveaux pâturages malgré sa volonté de continuer.

Sergio Ramos a déclaré qu'il avait l'intention d'accepter l'offre du Real Madrid d'une prolongation d'un an, mais on lui a dit qu'il n'avait plus de temps.

L'ancien capitaine des Blancos quittera donc le Santiago Bernabeu après 16 ans de service sous le célèbre maillot blanc.

Le défenseur central continuera à jouer au football au plus haut niveau, mais affirme qu'il ne sait pas quelle équipe il représentera la saison prochaine.

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'adieu, Ramos a déclaré: "La première chose que je veux dire, c'est que je n'ai jamais voulu partir. Je voulais rester ici. Le club m'a offert la possibilité de prolonger mon contrat, mais à cause du Covid, cette offre a été mise en veilleuse".

"Le club m'a fait une offre d'un an avec une réduction de salaire. Je dois dire qu'il n'y avait pas de problème économique. Je voulais deux ans et la tranquillité d'esprit pour moi et ma familleé.

« Lors des derniers pourparlers, j'ai accepté l'offre d'un an, mais on m'a informé que ce n'était plus possible, qu'elle avait une date d'expiration et que je n'en avais pas entendu parler. Les conditions ont changé plusieurs fois, de leur part et de la nôtre."

"C'est arrivé à un point où nous avons dû prendre une décision mais ils ne m'ont jamais dit que l'offre avait une date d'expiration. C'est compréhensible mais cela m'a surpris, que l'offre ait expiré."

Ramos laisse derrière lui un héritage incroyable à Madrid, le joueur de 35 ans ayant remporté cinq titres en Liga, deux Copas del Rey, quatre Supercopas de Espana, quatre Ligues des champions, trois Supercoupes de l'UEFA et quatre Coupes du monde des clubs. "Je fais partie de ces personnes qui aiment être définies par les autres", a ajouté Ramos. "Si je devais utiliser un mot, ce serait pureté. J'ai donné mon âme pour ce club. C'est comme ça que je veux qu'on se souvienne de moi, en tant que personne intègre."