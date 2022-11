Rami en a marre : sa grosse mise au point sur Mbappé !

Consultant pour TF1 durant cette Coupe du monde, Adil Rami a tenu à défendre Kylian Mbappé, pas assez valorisé en France selon lui.

"On ne le protège pas assez !". C'est le message qu'Adil Rami a tenu à faire passer au sujet de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a côtoyé le prodige de Bondy il y a quatre ans, durant la grande aventure en Russie. Et il en garde un souvenir très positif.





Rami sur Mbappé : "Je suis fier de lui"





Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien cette semaine, Adil Rami a tenu à exprimer tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé, décisif lors de l'entrée en lice des Bleus dans ce Mondial en étant impliqué sur 3 buts contre l'Australie (4-1). "Je suis si fier de lui", s'est-il exclamé.





« Mais j'ai aussi envie de le plaindre. À son âge, avoir autant de pression et de regards braqués sur toi, c'est presque inhumain. Tout est déformé autour de lui et personne, au même âge, ne peut être assez mature pour y résister vraiment."





"Je lui ai écrit récemment : Je te souhaite d'avoir le maximum de Ballon d'Or dans ta carrière. Car c'est la seule question autour de lui, combien il va en recevoir", a continué Adil Rami, avant de pousser un coup de gueule assez clair.





"En France, on ne le protège pas assez dans les commentaires. Au Portugal ou en Argentine, tout le monde soutient Ronaldo ou Messi. Pas nous en France. Cela me désole un peu. » Le message est passé.