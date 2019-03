Rakitic, un grand présent et un futur incertain au Barça

Rakitic est indiscutable avec le Barça mais n'a toujours pas prolongé et sa continuité commence à faire douter.

EDITORIAL

Ivan Rakitic vit un rêve depuis qu'il a quitté Séville pour signer à Barcelone à l'été 2014. Indiscutable dans avec l'équipe Azulgrana sous les directions de Luis Enrique Martínez et Ernesto Valverde, il est actuellement dans sa cinquième saison et son ascendance continue de croître.

Il est le quatrième joueur le plus utilisé en termes de minutes jouées et l’entraîneur a failli céder face à la presse, il y a quelques jours, sur la possibilité de transférer le Croate l’été prochain. "Je ne pense pas que Rakitic ne soit pas là la saison prochaine", a déclaré le "txingurri" concernant l'éventualité d'un départ du deuxième milieu de terrain le plus utilisé après Sergio Busquets, le seul à garantir un équilibre entre les équilibres offensif et défensif. Car avec l'incorporation future de Frenkie De Jong, 86 millions d'euros, la caisse est vide pour le moment.

L'article continue ci-dessous

Par conséquent, Barcelone doit vendre si il veut signer Matthijs De Ligt ou à Luka Jovic, deux objectifs que le Barça partage avec le football européen, et Rakitic est un joueur très optimiste même si Il a eu trente et un ans cette semaine. L’été dernier, Barcelone n’envisageait même pas de le transférer, même après avoir reçu des offres comme celle du PSG, d’un montant de 90 millions d’euros, et le joueur n’écoutait pas non plus les chansons des sirènes parisiennes. "Je n'ai jamais douté de ce que j'ai à Barcelone", avait-il déclaré à l'époque.

Il reste encore deux ans à son contrat et Barcelone n’a toujours rien fait pour le renouveler. Vice-champion du monde en été, il a atteint 50 passes décisives la semaine dernière et reviendra dimanche à Séville pour rendre visite au Betis, qui, outre son animosité personnelle en tant que rival reconnu du , est aussi sa victime favorite avec 5 buts marqués.

Pendant ce temps, Barcelone ne prend pas de décision concernant l’avenir, car il sait qu’il a besoin d’argent, mais il suppose en même temps qu’il ne sera pas facile de trouver des milieux de terrain avec son profil. Mais entre son âge, et la nécessité d'encaisser le club catalan, ne trouve pas une position solide sur l'un des piliers des cinq dernières années qu'est Ivan Rakitic. Dans le cas de Valverde c'est déjà fait: "Il essentiel". Mais il avait également dit cela à propos de Paulinho Bezerra.