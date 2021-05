Raiola dégomme le PSG, puis s'excuse

Après ses propos très polémiques sur le PSG, Mino Raiola s'est excusé sur les réseaux sociaux.

Mio Raiola a tenu des propos déplacés sur le PSG dans un long entretien accordé au média espagnol AS.

Le célèbre agent de l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland a considéré que le PSG ne pouvait pas tenir la comparaison avec ses voisins issus des grands championnats d'Europe.

"Quand des clubs comme le Barça ou le Real Madrid arrivent, avec leur histoire si grande, c'est difficile de dire non. Le PSG entre dans ce groupe de grands clubs, City aussi et la Juve en a toujours été. Ce qui compte aussi, c'est leur championnat. Le PSG joue dans la pire ligue des grands. Le Bayern est dans un championnat attractif, mais on sait qu'ils gagnent tout le temps. En Espagne, il y a trois options", avait-il tancé.

En quelques heures, ces paroles sont arrivées en France. Ce qui a poussé Mino Raiola à publier un message explicatif sur son compte Twitter pour aplanir le conflit : "Je tiens à préciser que j'ai félicité le PSG. Le PSG est déjà un des clubs de l'élite du football européen. Ils deviennent historiques pour ce qu'ils accomplissent. Mon point de vue sur le PSG est démontré par les grands joueurs que j'ai pu accompagner là-bas, par ceux qui y jouent aujourd'hui et aussi par ceux qui y joueront dans le futur. Mon propos sur la Ligue 1 reflète un lieu commun du football. Néanmoins, ce n'est pas mon avis personnel, compte tenu de la compétitivité du championnat de ces dernières saisons".

"Le PSG a un grand attrait sur tous les top players que je représente. Des joueurs qui songeraient tous à rejoindre le club si l'opportunité se présentait", a ajouté Raiola, qui représente aussi Zlatan ou Thiago Silva.

L'article continue ci-dessous

Le célèbre agent avait aussi critiqué la gestion de carrière de Kylian Mbappé, qui n'a pas d'agent :

« Les joueurs qui n’ont pas d’agent comme Mbappé ? Ils finissent par en avoir un d’une manière différente, car il y a un grand groupe de personnes derrière eux. Je ne peux pas dire si c’est bon ou mauvais. Je ne sais pas s’il serait meilleur ou pire s’il était avec moi, ce que je sais, c’est que quiconque est avec moi est vraiment heureux. C’est ce qui me rend heureux. Je pense qu’un père qui n’est pas correctement préparé ne devrait pas être dans ce métier. Pensez à la façon dont les meilleurs médecins n’opèrent pas leurs propres enfants. Il y a une raison – vous avez besoin de distance, de distance professionnelle. Un de mes enfants était vraiment un bon joueur, mais il ne voulait pas être un professionnel. Et s’ils l’avaient été, je n’aurais pas été leur agent ».