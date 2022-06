Rai nouvel actionnaire du Paris FC

L'ancien capitaine de la Seleçao et du PSG a décidé de s'impliquer au sein d'un autre club de la capitale.

Rai est de retour à Paris. La légende brésilienne va en effet entrer au capital d'un autre club de la capitale, le Paris FC.

Un rôle d'ambassadeur du club pour Rai

Il s'agit en réalité de l'entreprise Sport Bridges Ventures, qui vient de racheter 9% du capital du club, contre un chèque de 3 millions d'euros. Une compagnie au sein de laquelle figure l'ancien star du PSG.

Rai devient ainsi actionnaire du club, et jouera également un rôle d'ambassadeur pour le récent quatrième de Ligue 2, qui envisage de monter en Ligue 1 dans les années à venir.

"Je suis ravi que Rai nous rejoigne, autant le footballeur que l'homme", a confié le président Pierre Ferracci à L'Equipe, évoquant l'ambition de créer des liens avec des clubs au Brésil.

"Sa fondation, qui vient en aide à des jeunes issus des favelas, ça me parle. Il va nous aider en tant qu'ambassadeur à agrandir notre cercle de partenaires, il aura également un impact sociétal, les actions RSE étant de plus en plus présentes dans le football et doit nous ouvrir les portes du Brésil."

Rai : "C'est une façon d'apporter ma contribution à la ville"

Interrogé lui aussi dans les colonnes de L'Equipe, le principal intéressé s'est dit ravi de se lancer dans cette nouvelle aventure, tout en détaillant quelque peu les contours du projet.

"Pouvoir développer un deuxième club à Paris, on en parle depuis longtemps, là le projet du Paris FC grandit un peu plus chaque année, il n'est plus très loin de la L1, a-t-il assuré. C'est aussi une façon d'apporter ma contribution à la ville."

Un nouveau rôle qui n'affectera pas son histoire d'amour avec le PSG, qui dure depuis ses cinq saisons en tant que joueur (1993-1998).

"Cela ne change rien à ma relation avec le PSG, ni à l'amour que je lui porte, ni à mon histoire avec lui. Je ferai toujours partie de son histoire et lui de la mienne. Notre relation continue et va rester forte", a-t-il affirmé.

"Je pense que je serai bien reçu si je vais au Parc ou si je revois des amis du PSG. Le Paris FC n'est pas un grand rival. Si cela avait été le cas, jamais je ne l'aurais fait. J'ai trop de respect pour le PSG."