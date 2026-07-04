Rahimi signe un exploit sans précédent… tandis que Mazraoui égale un record légendaire

La sélection marocaine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire méritée 3-0 face au Canada.

Les Lions de l’Atlas ont dominé la rencontre durant les 90 minutes.

Selon le site de statistiques « Opta », Nasser Mazraoui est devenu le deuxième joueur marocain seulement à remporter au moins 10 duels (11) et à effectuer au moins 10 dégagements défensifs (10) lors d’un même match de Coupe du monde.

Selon l’analyste, seul Noureddine Nibet, recordman des sélections avec les Lions de l’Atlas, avait auparavant atteint ce double seuil, lors du match contre la Norvège en 1998 (12 duels remportés, 15 dégagements défensifs).

Opta a également mis en lumière la performance de Sofiane Rahimi, auteur de la troisième réalisation face au Canada.

Elle précise : « Rahimi a contribué à trois buts en cinq matchs de Coupe du monde : deux réalisations et une passe décisive, toutes après son entrée en jeu en tant que remplaçant. »

Et d’ajouter : « Il s’agit du plus grand nombre de contributions offensives jamais enregistrées par un joueur africain n’ayant jamais débuté un match en tant que titulaire dans l’histoire de la Coupe du monde. »