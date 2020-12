Rafinha, Rico et toutes les réactions de PSG-Lorient

Retrouvez toutes les réactions après PSG-Lorient, comptant pour la 15e journée de Ligue 1.

Rafinha (Telefoot) : « Oui, ça a été une première période durant laquelle on a commis plusieurs erreurs qui auraient pu nous coûter un but voire plus. Mais grâce à Sergio Rico et aux choses corrigées après la pause, on a pu remporter les trois points. Effectivement, je me sens très bien physiquement mais aussi avec mes coéquipiers. C’est un club qui rend les choses très faciles pour s’adapter, et j’en suis très content. Ma passe décisive ? Je contrôle du gauche et la balle me reste dans les pieds, donc je fais plutôt une passe du pied droit et grâce à ça, il y a eu but. La prochaine fois, je le ferai de n’importe quelle partie du corps. »

Sergio Rico (Telefoot) : « Ça a été une bonne soirée ! Je suis très content du travail accompli avec l’équipe. Il était important de gagner, de retrouver la victoire. C’était mieux que les rencontres précédentes et l’on va essayer de continuer comme ça. Oui, bien sûr, c’est un peu spécial avec une défense aussi haute, il faut s’adapter et bien gérer la profondeur. Justement, Lorient nous a posé des problèmes avec ça. Mais bon, grâce à Dieu, tout s’est bien passé et j’ai pu aider l’équipe ce soir. »

Christophe Pelissier (L'Equipe) : « C'est beaucoup de frustration, j'ai compté qu'on avait eu sept occasions... Et il y a eu cet arbitrage qui a tué le match. On a mis en place un jeu qui a très bien fonctionné sur la première mi-temps. Pas sur la seconde, et on a fini par perdre. J'ai trouvé les deux décision limites : le penalty et le rouge. Le penalty me semble limite mais il (Mbappé) joue bien le coup. C'est comme ça. Non je n'ai eu aucune explication de l'arbitre pour la double faute. C'est lourd de conséquences mais on ne peut jamais rien dire.

Paul Nardi (L'Equipe) : « Franchement, on ne s'attendait peut-être pas à ce nombre incroyable d'occasions face à cette équipe. Il y a beaucoup de frustration mais on retient qu'on a fait un bon match par rapport au match de (0-4), un adversaire que je juge à un niveau semblable. On a un match (Rennes, dimanche) qui arrive très vite donc on n'a pas le temps de tergiverser et on essaie de retenir le positif. L'arbitrage ? Le rouge est très sévère. C'est frustrant, parce qu'au Parc, face au PSG, en étant promu, il n'y a pas eu de grande différence alors qu'en temps normal le PSG nous aurait tués. C'est dommage. »