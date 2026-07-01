Rafinha a enfreint les consignes du FC Barcelone, et Ancelotti reste prudent

Selon la presse, Raphinha, l’attaquant vedette du Brésil, a repris l’entraînement sur la pelouse, mais il poursuit une course contre la montre pour être opérationnel lors de l’épreuve suprême : endosser le maillot de la Seleção en demi-finale de la Coupe du monde.

Selon le quotidien espagnol AS, le milieu de terrain a effectué ses premiers exercices sur la pelouse depuis sa blessure, mais il travaille encore individuellement sous la supervision du kinésithérapeute de la Seleção.

Le staff technique, emmené par Carlo Ancelotti, gère le dossier avec une prudence de sioux pour éviter toute rechute.

Les examens médicaux sont encourageants et attestent d’une guérison conforme aux attentes ; la demi-finale, en cas de qualification du Brésil, demeure l’objectif de reprise. D’ici là, Ryan conservera sa place dans le onze de départ pour affronter la Norvège.

Rafinha avait subi une déchirure musculaire à la jambe droite après avoir été remplacé lors du match contre Haïti en début de semaine, avant que les derniers examens n’indiquent que son rétablissement se déroulait normalement.

La CBF espère récupérer la star du Barça sans la brusquer pour éviter toute rechute.

Parallèlement, le FC Barcelone presse le joueur de renoncer au tournoi par souci pour sa santé, mais Raphinha demeure déterminé à défier les circonstances et à être prêt pour la Coupe du monde.