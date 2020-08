Van der Vaart : "Benzema n'essaye pas d'être comme Ronaldo ou Messi"

Fer de lance du Real Madrid cette saison, Karim Benzema a séduit tout son monde. Rafael van de Vaart, ancien de la maison, est sous le charme.

Avec déjà une en poche, le a en partie réussi sa saison, surtout quand on repense au jeu pratiqué durant la première moitié de saison. Mais derrière un Karim Benzema au sommet de son art (21 buts en 37 matchs), les Merengue ont déjoué les pronostics et grillé le Barça sur le fil après la coupure liée au coronavirus. Mais la saison est loin d'être terminée puisque le Real est encore en lice en Ligue des Champions et jouera son huitième de finale retour contre , vendredi soir (21h). Face aux Citizens, l'attaquant français ne sera pas de trop pour offrir une qualification aux siens, après la défaite (1-2) au match aller.

Libéré du poids de Cristiano Ronaldo et porté par son mentor Zinedine Zidane, Benzema semble à l'apogée de sa carrière à bientôt 33 ans. C'est du moins ce que pense Rafael van der Vaart, ancien milieu de la Casa Blanca entre 2008 et 2010 : "Karim Benzema est un gars très calme, il n'essaye pas d'être comme Ronaldo ou Messi, note le retraité néerlandais. Il fait son travail. Son talent est incroyable, je l'ai vu plusieurs fois lors des séances d'entrainement et je me suis dit 'quel joueur !'. Il a aussi Zidane derrière lui maintenant. Je pense qu'il est également important que Zidane croit en Benzema. Oui, il est probablement à son apogée, mais l'équipe aussi."