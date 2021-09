Radamel Falcao s'engage avec le Rayo Vallecano

L'attaquant colombien retrouve le championnat espagnol en s'engageant avec le club de la banlieue sud de Madrid.

À la fin de la période des transferts européens, le Rayo Vallecano a créé la surprise en s'attachant les services de l'attaquant colombien Radamel Falcao García, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale colombienne.

El Tigre n'était pas dans les plans de Galatasaray en Turquie, qui, pour des raisons budgétaires, ne pouvait pas supporter le salaire du Colombien, mais il n'avait pas non plus reçu de proposition ferme pour aller de l'avant avec le départ de l'attaquant de 35 ans.

Le Rayo, attentif à la situation, a fait des percées dans les dernières heures et a réussi à réaliser une offre qui a convaincu l'attaquant de revenir dans une ville qu'il connaît bien et dans un championnat dans lequel il a connu ses meilleurs moments en tant que footballeur. Maintenant, c'est réel et son retour en LaLiga a été confirmé.

OFICIAL | @FALCAO nuevo jugador del Rayo Vallecano.

¡Bienvenido a Vallecas! ⚡️ 🐅 pic.twitter.com/rWYNto5JsF — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2021

Goal avait pu confirmer que l'équipe de la périphérie madrilène avait rappatrié l'ancien monégasque en Espagne, attendant que TMS avalise la résiliation du contrat qui avait été fait avec Galatasaray pour compléter la signature et la rendre officielle. En tant qu'agent libre, Falcao aurait jusqu'à la fin du mois de septembre pour finaliser les détails.

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hlv5SXiO6P — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2021

Galatasaray a officialisé sur ses réseaux sociaux la fin du lien avec l'attaquant, donnant le feu vert pour son arrivée quasi certaine en Espagne. Il convient de préciser que Falcao se trouve en Bolivie, en plein rassemblement avec l'équipe nationale pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022.

Un joli coup pour le Rayo Vallecano, promu cette saison en Liga et qui s'apprête à lutter pour y rester. Falcao et ses 35 buts en 91 sélections avec le Colombie devrait pouvoir les y aider. Après deux défaites inaugurales, le club a d'ailleurs largement battu Grenade (4-0) juste avant la trêve internationale. Un premier bon présage pour la suite de la saison ?