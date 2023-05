Le racisme en Liga, le Barça, les Bleus, Messi, Mbappé : les confidences d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé s'est confié à Téléfoot, dénonçant le racisme en Liga et évoquant ses ambotions avec le Barça et les Bleus.

Avant d'affronter Majorque en Liga avec le Barça ce dimanche 28 mai 2023, Ousmane Dembélé a accordé un long entretien à nos confrères de Téléfoot. Le joueur est revenu sur sa saison et ses ambitions avec le Barça et les Bleus et a surtout dénoncé le racisme de certains supporters en Liga.

Sur le sacre du Barça en Liga et sur sa saison

« C'est une immense fierté car mon rêve a toujours été de jouer à Barcelone. De gagner des titres avec ce club, ça me rend extrêmement fier. Depuis tout jeune je supporte le FC Barcelone. J'ai connu le Barça d'Iniesta, de Messi et j'ai toujours été un supporter de ce grand club. »

« Je pense qu'avec les statistiques j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je reste sur ma faim avec cette blessure qui m'a éloigné des terrains. »

Sur son objectif ultime avec le Barça

« Mon plus grand rêve, c'est de gagner une Ligue des Champions avec le Barça. Gagner ce trophée avec le club que t'aimes, c'est le graal. »

Sur son avenir au Barça, à un an de la fin de son contrat

« Je me sens toujours bien ici. C'est le club que j'aime. On va voir ce qui va se passer. J'espère devenir un très grand joueur. »

Sur un possible retour de Lionel Messi au Barça

« Lionel Messi pour le FC Barcelone, c'est la légende absolue. C'est un joueur extraordinaire, il est toujours en forme, toujours à marquer des buts, à faire des passes décisives. Il est toujours au top niveau ! Le revoir venir jouer avec nous, ça serait quelque chose d'exceptionnel. »

Sur le racisme en Liga

« C'est incroyable ce que subit Vinicius depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Je pense que ce sont des choses qui ne devraient se passer dans le football en 2023. Ce sont des choses qu'il faut régler très vite car ça commence à casser tous les joueurs. J'ai déjà été victime de racisme. On était plusieurs sur le terrain à se demander si on avait vraiment entendu ces cris-là… Les personnes de l'institution doivent régler ça. Ça fait plusieurs années maintenant que ça dure : il faut réagir ! »

Sur ses blessures

« Mon évolution au FC Barcelone a un peu été freinée par les blessures mais depuis maintenant deux, trois ans je me sens bien. J'évolue d'année en année et il faut que ça continue. J'ai 26 ans, j'ai un peu plus d'expérience. Je travaille avec deux préparateurs physiques français. On a mis un programme en place depuis trois saisons pour éviter les blessures et prendre du muscle et depuis je me sens très, très bien, je n'ai plus de doute comme les années précédentes. »

Sur la Coupe du monde 2022 et ses ambitions avec les Bleus

« Arriver en finale de la Coupe du monde, je pense que c'est exceptionnel. Le parcours a été très bon. Après il y a des regrets, les 40 premières minutes de l'équipe ont été totalement ratées. Il fallait réagir et le coach a bien fait de faire des changements. Il ne manquait pas grand-chose pour gagner à nouveau la Coupe du monde. C'est le moment le plus dur de ma carrière en équipe de France. »

« Je suis l'un des plus âgés en sélection maintenant. Les premières années, c'était beaucoup mieux. Oui, j'ai l'Euro 2024 dans un coin de ma tête. Il faut être performant pour aller en sélection, les places sont chères. J'espère aller gagner cet Euro car c'est un trophée qui manque à mon palmarès Cette génération n'aime pas perdre, elle veut tout le temps aller au bout des compétitions. »

Sur le capitanat de Mbappé

« Ça me fait plaisir pour Kylian qu'il soit capitaine. Je lui ai envoyé deux, trois messages quand j'ai su qu'il était capitaine. C'est un leader, il a faim : c'est un très bon capitaine. On se connaît, on se parle, on part en vacances ensemble. Notre relation est très bonne. »