Rabia dévoile le secret de la puissance des Pharaons avant le choc contre Messi

Rami Rabia, défenseur de l’équipe nationale égyptienne, a affirmé que les Pharaons visaient à marquer l’histoire, aussi bien pour eux-mêmes que pour leur pays, après leur qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, obtenue aux tirs au but face à l’Australie.

Lors de la conférence de presse d’après-match, qui s’est conclue sur un nul 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations, avant une victoire 4-2 aux tirs au but, le joueur d’Al-Ain (Émirats arabes unis) a déclaré : « Nous sommes une grande équipe composée de joueurs expérimentés des grandes compétitions ; même quand nous encaissons un but, nous nous remettons rapidement dans le coup mentalement et nous nous battons à nouveau. »

Rabia, auteur du deuxième penalty égyptien, a ajouté : « C’est ce que nous cherchons à ancrer ; nous voulons montrer au monde entier que nous écrivons l’histoire pour nous-mêmes et pour notre pays. »

Le défenseur de 33 ans a expliqué que la sélection, qui a remporté sa première victoire en phase finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (3-1) lors de la phase de poules et s’est qualifiée pour la première fois pour les huitièmes de finale, « joue désormais avec beaucoup de confiance. Nous essayons de construire le jeu depuis l’arrière et de conserver le ballon, nous possédons des joueurs capables de dicter le rythme et de récupérer le ballon de manière efficace. »

Interrogé sur l’incroyable soutien des fans égyptiens, dont les chants ont noyé ceux des Australiens au stade AT&T d’Arlington, Rabia a conclu : « Ce soutien est inestimable. Nous le voyons sur les réseaux sociaux, nous sentons l’affection des supporters et cela nous motive énormément. »

« Nous jouons pour leur faire plaisir, et leur joie nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Quand ils sont heureux, nous sentons que nous sommes sur la bonne voie. »

Il a conclu : « Nous ne voulons pas les décevoir. Nous savons à quel point ils aiment le football et soutiennent l’Égypte. C’est une lourde responsabilité, mais aussi une puissante source de motivation. »