"Quoi, pas Barcelone ?" - Berbatov admet avoir été déconcerté par l'intérêt de Tottenham

L'attaquant bulgare a connu le succès à White Hart Lane, mais reconnaît avoir d'abord été sceptique à l'idée de rejoindre les Spurs.

Dimitar Berbatov a admis qu'il avait été initialement déçu par l'intérêt de à le faire signer, car il estimait qu'il était assez bon pour jouer au ou au Barça. Le Bulgare a rejoint les Spurs depuis le en 2006 avant de connaître le succès à White Hart Lane, inscrivant 46 buts en deux saisons.

En 2008, il est passé à , mais l'ancien joueur de de 39 ans affirme que lorsqu'il a quitté l' , il voulait rejoindre un club européen de premier plan, pas Tottenham.

"J'étais comme, 'attends une minute, les Spurs me veulent ? Quoi ? Pas Barcelone, le Real Madrid et Manchester United ? Je pensais à toutes ces questions stupides parce que je me disais que je me débrouillais si bien qu'une grosse équipe devait s'intéresser à moi", a-t-il déclaré à talkSPORT.

"Quand on est jeune, on croit tout savoir. Vous pensez que vous avez toutes les réponses à toutes les questions, mais vous n'avez rien. Encore une fois, mon intuition commencera à fonctionner de la même manière : 'Berbs c'est le bon moment, c'est difficile mais nous devons nous mettre au défi'.

"En fin de compte, leur persévérance a été un facteur important pour moi, et bien sûr, la rencontre avec Martin Jol a été le moment où j'ai su que je devais y aller."

Le manager néerlandais Jol est l'homme qui a fait venir Berbatov en , l'attaquant aidant Tottenham à remporter sa dernière grande victoire - la 2008, en marquant lors de la victoire en finale 2-1 contre .

Berbatov a finalement rejoint Old Trafford, mais il conserve beaucoup de respect pour Jol, qui l'a persuadé de rejoindre Tottenham - et lui a rappelé son grand-père. Se souvenant de sa première rencontre avec Jol, Berbatov a se remémore : "Il est assis sur la chaise comme le parrain ! Il disait : 'Berba, bienvenue mon garçon !' Je me disais : 'C'est le bon endroit' parce que parfois on ressent le lien avec quelqu'un, je ne sais pas comment l'expliquer.

"Ensuite, parce que Martin ressemblait à mon défunt grand-père, que j'aimais à mort. Je me disais : 'Je pense que nous allons faire quelque chose ici'."