Selon le journaliste espagnol Ángel García, Quilindschy Hartman s’apprête à s’engager dans un transfert retentissant. L’Espanyol négocie activement avec Burnley et espère finaliser rapidement l’arrivée du latéral gauche de 24 ans.

Selon García, les discussions avancent rapidement en coulisses sous la supervision directe d’Alan Pace, propriétaire des deux clubs.

Un transfert définitif n’étant pas financièrement viable pour l’Espanyol, un prêt apparaît comme la solution la plus logique. L’été dernier, Burnley avait versé dix millions d’euros au Feyenoord pour s’attacher les services de Hartman, mais, fraîchement relégué en Championship, le club est désormais prêt à faire preuve de souplesse.

Cette saison, le Néerlandais a disputé 23 matchs officiels, toujours comme titulaire. Son arrivée serait étroitement liée au départ de Carlos Romero, dont le prêt à l’Espanyol prend fin : le latéral gauche retourne à Villarreal, laissant un poste vacant que le club catalan entend pourvoir sans délai.

À noter que l’intéressé était déjà présent en janvier au RCDE Stadium pour soutenir l’Espanyol, un premier signe d’intérêt confirmé depuis par des contacts réguliers.

Pour Burnley, un départ temporaire est envisageable : relégué, le club veut protéger son investissement et voit dans un prêt une solution intermédiaire logique.