Quid de Piqué après l’arrivée de Koundé ? Xavi se prononce

Après avoir voulu s’en débarrasser durant l’été, l’entraineur barcelonais a lancé un avertissement à son expérimenté défenseur.

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a adressé un message à Gerard Piqué après l'arrivée au club de Jules Koundé. Et celui-ci n’est pas vraiment agréable à entendre pour un taulier de l’équipe.

L'ancien défenseur de Séville, Koundé, a été présenté aux médias locaux aujourd'hui. Il y a fort à parier que le Français a eu l’assurance de jouer titulaire chez les Blaugrana. Et sa venue n’est certainement pas une bonne nouvelle pour Piqué.

Pour Xavi, « ils partent tous de zéro »

A l’entame de l’été, Xavi avait essayé de pousser son ancien coéquipier vers la sortie, mais ce dernier s’est opposé à un départ. Déterminé à se battre pour sa place et aussi pour les salaires que son club lui doit, il a fait le choix de rester.

Xavi respecte la décision de son joueur, mais il le prévient que sa place dans le onze n’est aujourd’hui plus du tout garantie.

"Il est longé à la même enseigne que tous les autres, a-t-il déclaré. Ils partent tous de zéro. Nous ferons jouer celui qui sera le plus performant. Plus nous avons de solutions, mieux c'est."

Gerard Piqué évolue au Barça depuis la saison 2008/09. Avec Sergio Busquets, il est joueur le plus ancien de l’effectif actuel. Il totalise 606 matches avec la formation blaugrana. Cela fait de lui le 5e joueur le plus capé de l’histoire du club. Mais, il n’est pas (plus) intouchable pour autant.