Qui sont les meilleurs passeurs de l’histoire de la Coupe du Monde de football ?

Qui est le meilleur passeur de l'historie de la Coupe du Monde ? GOAL vous donne la réponse.

À partir de dimanche, les meilleures sélections nationales de la planète se disputeront la 22ème Coupe du Monde de football de l’histoire, une édition qui promet d’être particulièrement spectaculaire puisque les joueurs présents sont en plein milieu de leur saison et en forme physiquement, pour ceux qui ne sont pas blessés.

Parmi eux, on retrouvera évidemment des attaquants affamés de buts comme Kylian Mbappé, Karim Benzema, Robert Lewandowski ou encore Harry Kane. Mais également les maîtres à jouer de leurs équipes qui auront pour but de les alimenter en occasions de but. Mais alors, qui sont les meilleurs passeurs de l’histoire de la Coupe du Monde ?

Et le meilleur passeur de la Coupe du Monde est...

À la première place de ce classement figure Fritz Walter. Il ne s’agit pas du nom le plus connu de la liste, mais avec 6 passes décisives lors de l’édition 1954 remportée avec l’Allemagne et 3 en 1958, il est le meilleur passeur de l’histoire de la compétition avec 9 offrandes distribuées à ses coéquipiers. Il a également inscrit 3 buts lors du sacre en 1954.

Le reste du top 10 comporte des joueurs bien plus connus avec Pelé (2è, 8 passes), Diego Maradona (3è, 8 passes), David Beckham (5è, 7 passes), Johan Cruyff (7è, 7 passes) ou encore Thomas Müller (9è, 6 passes). Le milieu offensif du Bayern Munich est d’ailleurs le seul joueur du top 10 encore en activité. Sélectionné avec l’Allemagne, il aura l’occasion de grimper dans le classement des passeurs, lui qui a délivré 75 offrandes sur les trois dernières saisons (hors 2022-2023). Il est également le seul joueur en activité à figurer dans le top 10 des meilleurs buteurs, où il est 8ème avec 10 réalisations, à 6 unités de son compatriote et leader du classement Miroslav Klose.

Le premier français au classement des passeurs est Dominique Rocheteau, 18ème avec 5 passes décisives. Parmi les joueurs tricolores en activité, Antoine Griezmann en est à 3.

Le classement des meilleurs passeurs avant la Coupe du Monde 2022 :

Fritz Walter (ALL), 9. Pelé (BRÉ), 8. Diego Maradona (ARG), 8. Bastian Schweinsteiger (ALL), 8. David Beckham (ANG), 7. Pierre Littbarski (ALL), 7. Johan Cruyff (P-B), 7. Gerd Müller (ALL), 6. Thomas Müller (ALL), 6. Arjen Robben (P-B), 6.

Quel joueur a délivré le plus de passes décisives en une Coupe du Monde ?

Le record de passes décisives sur un seul Mondial revient à Johan Cruyff. Lors de l’épopée des Pays-Bas en 1974, qui fut d’ailleurs sa seule Coupe du Monde, le mythique numéro 14 avait délivré 7 « assists » à ses coéquipiers en autant de matches. Malgré celle en finale, les Orange s’inclineront en finale ace à l’Allemagne de Gerd Müller et Franz Beckenbauer.