Qui sont les joueurs de Ligue 1 encore en lice à la Coupe du monde 2022 ?

19 joueurs de Ligue 1 sont encore en lice à la Coupe du Monde, la Premier League est le championnat le plus représenté.

En 2018, neuf joueurs évoluant dans le championnat de France avaient été sacrés champions du monde (Rami, Thauvin, Mandanda, Mbappé, Kimpembe, Aréola, Sidibé, Lemar et Fékir), il y en aura moins pour l’édition 2022, mais une vingtaine de joueurs de Ligue 1 sont encore en lice dans le tournoi à l’aube des quarts de finale, qui débuteront samedi.

La Ligue 1 bien représentée

Alors que l’équipe de France en comptait neuf il y a quatre ans, elle ne comporte que six pensionnaires pour cette édition : Axel Disasi, Youssouf Fofana, Mathéo Guendouzi, Steve Mandanda et Kylian Mbappé. Le championnat de France est également bien représenté dans l’équipe du Maroc, où on retrouve Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Achraf Dari, Achraf Hakimi et Azzedine Ounahi.

Viennent ensuite les trois Portugais et les deux Brésiliens du PSG Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos et Neymar. Enfin, les Argentines Lionel Messi et Nicolas Tagliafico.

La Ligue 1 est donc bien représentée mais n’est que le 4ème championnat en termes de joueurs présents en quart de finale. C’est évidemment la Premier League qui caracole en tête du classement avec 65 joueurs. Il faut dire que sur les 26 joueurs anglais, 25 évoluent dans le championnat local. Viennent ensuite la Liga (31) et la Série A (25).