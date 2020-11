Qui sera le "joueur du siècle" ? Mbappé, Messi, CR7 ou encore Zidane nommés

Nous ne sommes qu’en 2020, mais la cérémonie des Globe Soccer Awards - programmée pour la fin de l’année aux Emirats Arabes Unis - a d’ores et déjà décidé d’élire le "joueur du siècle", avec 28 joueurs nominés pour recevoir cette "prestigieuse récompense", dont Kylian Mbappé et Neymar, les stars du PSG.

Mais il n’y aura bien évidemment pas que des joueurs en activité dans la liste. Qui dit joueur du siècle, dit légendes retraitées, et on retrouvera donc Zinédine Zidane, Ronaldinho, Xavi ou encore Iniesta.

Du haut de ses 21 ans, Mbappé devrait avoir du mal à aller chercher le trophée, même si ce sont les fans qui votent. Mais sa présence indique toute l’importance prise par le champion du monde dans le microcosme actuel du ballon rond.

La liste des nominés : Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic

