Qui est Vitor Roque, le nouveau crack brésilien courtisé par les grands clubs européens ?

GOAL vous présente Vitor Roque, une des nouvelles merveilles du football brésilien.

Le 15 décembre 2022, le Real Madrid annonçait le recrutement de la pépite brésilienne Endrick à partir de juillet 2024 (le joueur doit attendre d'avoir fêté ses 18 ans pour quitter le Brésil et rejoindre l'Espagne).

A peine ce transfert annoncé, de nombreuses rumeurs ont alors concerné un autre jeune crack brésilien : Vitor Roque. GOAL vous brosse le portrait de ce joueur promis à un brillant avenir.

Date de naissance, poste, pied fort et taille de Vitor Roque

Vitor Hugo Roque Ferreira dit Vitor Roque, est né le 28 février 2005 à Timóteo, dans l'Etat du Minas Gerais au Brésil.

Son poste de prédilection est attaquant axial mais Vitor Roque peut aussi évoluer au poste d'ailier gauche ou d'ailier droit. Gaucher, il est également très à laise avec son pied droit et est souvent présenté comme étant ambidextre. Concernant sa taille, c'est un petit gabarit puisqu'il mesure actuellement 1,72 m. Mais cela ne l’empêche pas d’avoir une bonne détente et de marquer régulièrement de la tête.

De l'América Mineiro au centre de formation de Cruzeiro

A l'âge de dix ans, Vitor Roque a rejoint l'América Mineiro puis, en 2018, il a été recruté par Cruzeiro EC. C'est au sein de ce club qu'il a signé son premier contrat professionnel, le 25 mai 2021, à l'âge de seize ans.

Des débuts compliqués chez les professionnels avant l'éclosion en 2022

Vitor Roque a fait ses débuts chez les professionnels le 13 octobre 2021 à l'occasion d'un match de Série B, la deuxième division brésilienne, entre Cruzeiro et Botafogo, en entrant en jeu à la 61e minute à la place de Bruno José.

Mais ses débuts ont été compliqués puisque qu'après seulement 18 minutes sur le terrain, son entraîneur, Vanderlei Luexemburgo, l'a remplacé par Claudinho.

Il a ensuite fait quatre autres apparitions, toutes en tant que remplaçant jouant 32, 45, 20 et 22 minutes.

En 2022, Vitor Roque a fait une apparition en Série B mais il a été utilisé régulièrement dans le championnat d'Etat du Minas Gerais (3 buts en 8 matches) et en Coupe du Brésil (3 buts en 2 matches).

Le plus gros transfert de l'Athletico Paranaense

De bonnes performances qui ont attiré l'œil de l'Athletico Paranaense, un club de Série A, la première division brésilienne, qui l'a recruté le 12 avril 2022 pour 24 millions de réaux (soit environ 5,4 millions d'euros) devenant ainsi le joueur le plus cher de l'histoire du club.

Vitor Roque a signé un contrat de cinq ans avec l'Athletico Paranaense qui expirera le 31 mai 2027.

Finaliste de la Copa Libertadores

Pour sa première saison dans l'élite brésilienne, Vitor Roque a joué 29 matches () et a marqué cinq buts. Il a aussi découvert en 2022 la Copa Libertadores (7 matches, 2 buts).

Son club a terminé sixième de la Série A brésilienne et s'est incliné en finale de la Copa Libertadores le 29 octobre 2022 contre Flamengo. Titulaire, il a joué pensant 65 minutes avant d'être remplacé par Pablo. En guise de consolation, Vitor Roque figure dans l'équipe-type du tournoi.

International brésilien chez les moins de 20 ans

A seulement 17 ans, Vitor Roque évolue depuis 2022 au sein de l'équipe du Brésil des moins de 20 ans. Il a été appelé pour la première fois dans cette sélection en mai 2022 par le sélectionneur Ramon Menezes pour un tournoi amical.

Il a également été sélectionné pour la Copa América des moins de 20 ans 2023 qui se déroulera du 19 janvier au 12 février 2023 en Colombie.

Quelle est la valeur actuelle de Vitor Roque et quels sont les clubs intéressés ?

Selon le quotidien sportif madrilène AS, le montant de la clause libératoire du joueur est de 100 millions d'euros.

Et le journal madrilène affirme que parmi les prétendants figurent le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et Chelsea. Ces clubs seraient tous prêts à passer à l'action selon AS.